Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на острове Сулавеси, передает Kazakhstan Today.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие всем семьям погибших. В это скорбное время мы солидарны с нашими индонезийскими друзьями и разделяем боль их утраты. Я также желаю всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия скорейшего выздоровления и возвращения в свои дома", - говорится в телеграмме, распространенной пресс-службой Акорды.

Напомним , 14 января в Индонезии произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси.

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