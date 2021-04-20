Токаев выразил соболезнования родным и близким Газизы Абдинабиевой

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родным выдающейся актрисы театра и кино Газизы Абдинабиевой в связи с ее кончиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной казахстанской артистки, выдающийся актрисы театра и кино Газизы Абдинабиевой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook

Газиза Макешовна трудилась в Казахском государственном академическом для детей и юношества театре имени Г. Мусрепова и Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова. Она заслужила высокие оценки зрителей за свои роли в ряде отечественных фильмов и сериалов. Она осталась в памяти каждого казахстанца", - сказал Токаев.

Газиза Абдинабиева скончалась 18 апреля 2021 года на 72-м году жизни.

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