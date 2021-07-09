Токаев выразил соболезнования родным и близким режиссера Нарымбетова

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера, писателя, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата государственной премии Сатыбалды Нарымбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сатыбалды Жалелович был талантливым режиссером казахского кино, который имел собственный стиль и постоянно совершенствовал свое художественное мастерство. Он смог через кино передать сложные изменения, происходившие в обществе, а также новый облик эпохи. Каждая из его работ, созданная в результате творческих поисков, получила высокое признание со стороны критиков и зрителей. Его книги, изданные в разные годы, также были тепло восприняты читательской аудиторией. Имя и образ Сатыбалды Жалеловича, внесшего огромный вклад в развитие духовно-культурной сферы, продвижение отечественного киноискусства и оставившего яркий след и неизгладимое наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме главы государства.
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