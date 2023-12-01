30.11.2023, 14:50 39951
Токаев о трагедии в хостеле Алматы: Виновные будут привлечены к ответственности по закону
Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы, сообщает Акорда.
Президент пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
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30.11.2023, 21:24 22396
"Газпром" и Казахстан обсуждают долгосрочные поставки и транспортировку российского природного газа
Речь идет о перспективах долгосрочных поставок и транспортировки российского природного газа
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 30 ноября, состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает пресс-служба "Газпрома".
Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в рамках подписанного в ноябре соглашения о стратегическом сотрудничестве. В частности, речь шла о перспективах долгосрочных поставок и транспортировки российского природного газа.
2 ноября в рамках Петербургского международного газового форума - 2023 первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере.
30.11.2023, 19:04 30641
В Минобороны опровергли слухи о покупке Казахстаном французских боевых самолетов
Авиапарк пополнился военно-транспортными самолетами С-295. Получены новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК главнокомандующий СВО Вооруженных сил РК генерал-майор авиации Даурен Косанов сообщил об итогах деятельности Сил воздушной обороны за 2023 год.
Он напомнил, что в этом году Силы воздушной обороны отметили свое 25-летие. За это время сформировался и успешно развивается современный боеспособный, высокотехнологичный вид Вооруженных сил.
В отчетном периоде Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной обороны, а также части и подразделения обеспечения приняли участие в более 30 тактических учениях и мероприятиях оперативной подготовки как в масштабе Вооруженных сил, так и внутри вида. В рамках командно-штабного учения "Батыл тойтарыс - 2023" проведено совместное учение с боевой стрельбой войск Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество", - сказал представитель Минобороны.
Главнокомандующий СВО отметил увеличение часов налета, что способствует повышению уровня подготовки летного, инженерно-технического составов и подразделений обеспечения. Если в прошлом году летные экипажи налетали свыше 12 тысяч часов, то в 2023 году этот показатель составил более 13 тысяч часов.
Он также рассказал о выполнении правительственной программы перевооружения и обновления авиационного парка и средств ПВО.
В рамках заключенного контракта между казахстанской стороной и европейским авиационным концерном Airbus Military авиапарк пополнился военно-транспортными самолетами С-295. Получены новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш. К концу текущего года планируется прибытие еще одной батареи "ТОР-2М". В начале следующего года мы будем доукомплектованы шестью самолетами Су-30СМ, батареей зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2К" и военно-транспортным самолетом А-400М", - продолжил он.
В свою очередь заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник главного управления вооружения Ержан Нильдибаев опроверг слухи о покупке Казахстаном французских боевых самолетов Rafale.
Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена - качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ", - сказал Ержан Нильдибаев.
30.11.2023, 18:00 32821
Исковую давность для материалов СМИ планируют ввести в Казахстане
Также для автоматизации процессов аккредитации в законопроекте предлагается введение пресс-карт
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исковую давность в три года для материалов средств массовой информации планируют ввести в Казахстане.
Пока мы оставляем 3 года. Вами поднимается норма в 1 год, я это поддерживаю. До второго чтения эти моменты с правоохранительными органами обсудим и примем решение совместно с группой депутатов", - цитирует sputnik.kz министра культуры и информации Аиду Балаеву в кулуарах мажилиса.
Также для автоматизации процессов аккредитации в законопроекте предлагается введение пресс-карт.
Ограничения по стажу, нормы, я согласна, нужно их все убрать. Наша задача была автоматизировать, облегчить ваш труд. Чтобы данные о журналисте или технических средствах все время не перепроверяли и автоматизированно проходили проверку. До второго чтения мы все эти нормы посмотрим. Пока они остаются", - добавила министр.
Напомним, депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении закон РК "О масс-медиа", который должен заменить действующий закон "О СМИ", сообщает inform.kz.
Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. Документ предусматривает повышение статуса журналистов, укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов.
30.11.2023, 12:47 46721
Мы не должны списывать кредиты - Ашимбаев
Он призвал госорганы снижать закредитованность населения
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничить выдачу потенциально проблемных кредитов призвал спикер сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения законов о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и вопросов налогообложения.
По его словам, ежегодно сумма займов населения, в первую очередь потребительского кредитования, растет на 30%.
В нынешнем законе при списании задолженности доходы физлиц освобождаются от налогов. Микрофинансовые организации тоже на 3 года освобождаются от налогообложения доходов в связи со списанием микрокредитов проблемным заемщикам.
Это тоже шаг со стороны государства поддержать микрокредитные организации, которые списывают долги граждан. Чтобы у них тоже какой-то стимул, поддержка была. В целом хотелось бы, чтобы и дальше при разъяснении закона правильно понималась позиция. Этот закон не должен восприниматься как поощрение безответственного поведения заемщиков и некоторых кредиторов", - подчеркнул Ашимбаев.
Одной из приоритетных задач, по его мнению, должна стать работа с кредитами, которые не возвращаются.
Это не значит, что мы стимулируем людей дальше брать кредиты, не возвращать их и потом эти кредиты списывать, или что микрокредитные организации их будут списывать. То есть к этому мы не должны побуждать людей. В любом случае нам важно снижать закредитованность нашего населения. Здесь нам нужно вместе с представителями правительства, госорганами, Национальным банком, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка активно поработать", - обратился к участникам заседания спикер сената.
Ранее в Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн.
Ранее в мажилисе предложили ужесточить выдачу кредитов. Председатель мажилиса считает необходимым запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам и жестче регламентировать онлайн-кредитование.
30.11.2023, 12:18 40231
Навести порядок в сфере защиты авторских прав призвал сенатор
Ежегодно 14 организаций в Казахстане собирают более 1,5 млрд тенге за использование авторских произведений, из них лишь 30% выплачивается авторам
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Андрей Лукин призвал навести порядок в сфере защиты авторских прав. С соответствующим депзапросом он обратился к премьер-министру Алихану Смаилову.
Настоящим депзапросом поднимаются вопросы использования интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства: постановок, исполнений, фонограмм, передач, организаций эфирного и кабельного вещания и вознаграждений авторам", - уточнил сенатор.
Он напомнил о статье 43 закона об авторском праве и смежных правах, согласно которой авторы различных произведений и иные обладатели авторских и смежных прав создают организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе.
Он также упомянул статью 26, по которой автор или правообладатель имеет право на вознаграждение за любое использование произведения, размер и порядок оплаты в которого определяется в авторском договоре. По словам спикера, сейчас в Казахстане зарегистрированы 14 организаций, которые должны выплачивать такие вознаграждения. По закону они также собирают деньги за использование авторских произведений.
Ежегодно ими осуществляется сбор денежных средств в размере более 1,5 млрд тенге. Сумма же выплаченных вознаграждений авторам составляет менее 30%", - отметил Лукин.
За прошлый год, по его словам, было собрано полтора миллиарда тенге, а выплачено вознаграждений порядка 530 миллионов. 425 миллионов тенге в прошлом году собрало казахстанское авторское общество, из них 109 млн (порядка 26%) выплачено по назначению.
Данная проблема наглядно показывает отсутствие реальных инструментов контроля со стороны правообладателей на деятельность АКУП, а также недостаточный контроль финансовых средств, находящихся в их распоряжении, и отсутствие возможности управления правами тех правообладателей, которые на заключали договоров с данными организациями", - заявил сенатор.
Отсутствие четкого, нормативного правового закрепления привело к ситуации, в которой коллективное управление произведениями, в том числе крупнейших мировых правообладателей, осуществляется без заключения с ними каких-либо договоров, добавил спикер.
Международная практика показывает: в развитых странах принято разрешать деятельность только одному авторскому обществу на каждый вид творческой деятельности. Однако в отдельных странах, например в СНГ, ситуация отличается. В Армении одно такое общество, в Белоруссии - два, в России - четыре", - рассказал депутат.
В Казахстане, по его словам, 14 таких предприятий, при этом их количество постоянно растет, а аккредитация в уполномоченном госоргане является для них добровольной.
Для решения проблемы прошу рассмотреть вопрос взаимоотношений между правообладателями и АКУП, направленный на повышение прозрачности, эффективности и, главное, - справедливости в процессе управления правами", - резюмировал Лукин.
30.11.2023, 12:04 49181
Сделка между правительством Казахстана и ArcelorMittal подходит к финальной стадии - Минпром
В ведомстве заверили, что организуют брифинг после завершения сделки
Фото: gmk.center
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сделка между правительством Казахстана и ArcelorMittal подходит к своей финальной стадии, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Также в ведомстве заверили, что в свете значимости данного события организуют брифинг сразу после завершения сделки.
На этой встрече мы предоставим всю необходимую информацию и ответим на все ваши вопросы", - заявили в пресс-службе.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
Ранее "АрселорМиттал Темиртау" и Минпром Казахстана опубликовали совместное заявление для бизнес-партнеров, в котором обещают предпринять все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и без любых неудобств для заинтересованных сторон.
В заявлении напомнили, что недавно правительство Республики Казахстан и ArcelorMittal достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.
30.11.2023, 11:37 50281
Запрет на сбор и обработку копий удостоверений личности введут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили во втором чтении поправки в закон РК по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон инициировали депутаты мажилиса. Он направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу.
В этих целях вносятся изменения и дополнения в четыре кодекса и десять законов Республики Казахстан", - говорится в заключении сената.
Сенаторы одобрили следующие поправки:
- запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность.
Исключение составляют случаи, когда отсутствует интеграция с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, или невозможно идентифицировать субъект с использованием техсредств, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК;
- вводится обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны;
- вводятся новые механизмы по обеспечению информационной безопасности посредством создания программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности;
- определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- ув целях защиты от мошеннических действий лицам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал электронного правительства.
В этом году в Казахстане отражено более 160 млн кибератак на госресурсы. В этой связи в стране планируют принять ряд мер по защите персональных данных.
В частности, в Казахстане планируют создать государственный центр информационной безопасности.
Этот центр будет обслуживать исключительно 350 объектов государственных информсистем, только государственных. Квазигосударственные, которых больше 30 тысяч, и весь рынок продолжат обслуживать частные центры", - сообщила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.
Также в республике повысят штрафы за утечку персональных данных казахстанцев и усилят ответственность работников ЦОНов, работающих с личными данными.
30.11.2023, 10:35 43676
Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в хостеле Алматы
Фото: правительство РК
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра РК Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.
В ее состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы. Председатель комиссии - министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия.
Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек.
По информации акимата, среди проживавших в хостеле были граждане Пакистана и других стран. Личности погибших устанавливаются.
Аким города Ерболат Досаев сообщил журналистам, что, по предварительной информации, среди погибших при пожаре один гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха (РФ), остальные - казахстанцы. Информация уточняется.
Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов. Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - прокомментировали в городском акимате.
По данным управления общественного здравоохранения города Алматы, по состоянию на 10.20 в городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи обратились 4 человека, пострадавших в результате пожара.
Одна женщина 1996 года госпитализирована с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести, стабильное. Три пациента после оказания всей необходимой медицинской помощи и обследований отправлены с рекомендациями на амбулаторное лечение. Из этих трех пациентов одна пациентка иностранка, студентка из Индии, 1999 года рождения, после проведения первичной хирургической обработки ран была направлена на амбулаторное лечение. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, в том числе психологическая", - проинформировали в управлении.
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