Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Абдысагита Татыгулова

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной известного архитектора, академика, лауреата государственной премии Абдысагита Татыгулова, передает Kazakhstan Today.

Абдысагит Шаймуханбетович внес огромный вклад в развитие строительной отрасли Казахстана. Долгие годы он возглавлял проектную академию "KAZGOR", благодаря его профессионализму в стране появились уникальные объекты и здания. Будучи основоположником национальной архитектурной школы, он воспитал целую плеяду учеников. Абдысагит Татыгулов прожил яркую жизнь и оставил после себя неизгладимый след. Светлая память о нем навсегда сохранится в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.

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