Токаев высказался о статусе русского языка

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в Казахстане не позволят унижать человека по его языку, национальности, расе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики. Это не просто риторика. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность - это сама жизнь, сама реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы, согласно Конституции, единая нация, и в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность", - цитирует Токаева издание "Казправда" .

Президент подчеркнул, что все граждане должны понимать, насколько важны межэтнические и межконфессиональные отношения, поэтому в Казахстане не позволят унижать человека по его языку, национальности, расе, оскорблять чужую честь.

Будем привлекать к ответственности по закону. Такие безответственные антиконституционные шаги наносят ущерб основным интересам страны. Развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В этой области есть результат. В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, поэтому нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено. По закону в Казахстане есть только один государственный язык. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", - добавил президент.





Напомним , в обществе вызвала бурную реакцию серия опубликованных в Интернете видеороликов с так называемыми "языковыми рейдами". В них молодые люди ходят по магазинам и проверяют: переведены ли этикетки на товарах на казахский, общаются ли продавцы с посетителями на казахском языке. Автором провокационной акции стал основатель YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов.

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