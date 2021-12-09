НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава МВД проинформировал главу государства о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года, сообщает Акорда.
По его словам, преступность в Казахстане снизилась на 5%, при этом на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% - грабежей и случаев хулиганства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.
Тургумбаев также доложил президенту о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства.
Кроме того, министр отчитался о работе по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа "полиция шаговой доступности", реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.
Президенту также было доложено о ходе цифровизации органов внутренних дел, введении сплошного видеонаблюдения в помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной системы, автоматизации и упрощении процессов оказания государственных услуг населению.
Глава государства положительно оценил проводимую реформу органов внутренних дел и поручил принять дополнительные меры, направленные на защиту конституционных прав граждан, охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности.
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Токаеву доложили о криминогенной ситуации в стране
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Казахстан намерен расширить географию участия в миротворческих операциях ООН
В системе готовности миротворческого потенциала заявлены специализированные подразделения, отвечающие текущим потребностям в операциях. Это военно-полевой госпиталь, отряд военной полиции, инженерно-саперное и разведывательное подразделения", - отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
По итогам конференции 62 страны взяли на себя новые обязательства по поддержке миротворческой деятельности ООН. Так, 36 стран обещали содействовать укреплению военного и полицейского потенциала миротворчества, в том числе направить дополнительные контингенты, включая подразделения быстрого развертывания. Южная Корея, где проходила встреча, объявила о намерении выделить странам-партнерам 16 вертолетов, которые те смогут использовать в миротворческих миссиях. 45 стран изъявили готовность улучшить техническое оснащение миссий и работу медперсонала. Участники конференции также подтвердили намерение повышать роль женщин в миротворческих операциях ООН и сотрудничать в сфере сокращения экологических последствий миротворческой деятельности организации".
Антикор выявил хищения при поставке солнечных панелей: 40 млрд тенге субсидий ушли на ветер
Проведённый анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Остановлюсь на нескольких примерах. Есть такая программа – паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На него выделено за 5 лет более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путём фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышение в 2-3 раза стоимости оборудования. К примеру, выявлен ряд преступлений из числа работников "Национальный аграрный научный центр" при МСХ. Он администрирует базу "Идентификация сельскохозяйственных животных", которая предназначена для учёта поголовья скота и её данные используются при получении субсидий. Так вот, работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создавали коррупционные схемы", - сказал спикер.
В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя, это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов, эффективность, качество и стоимость сельхозпродуктов", - сказал Ахметжанов.
В другой ситуации фермеров можно было сделать пособниками и привлечь совместно с должностными лицами к уголовной ответственности. Но глубокий анализ всех этих схем показал, что во многом они стали жертвами и заложниками преступных схем", - заявил Марат Ахметжанов.
Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявлений, субсидии распределяются несправедливо, в базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу: "кто успел, тот и получил", а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются только "своим". Более того, бесплатная по закону госулуга подачи заявок на деле оказалась платной", - заявил он Марат Ахметжанов.
Полагаем, что при принятии изменений не должно быть спешки, нужно дать возможность сельхозпроизводителям, фермерам прощупать новшества, получить от них обратную связь, исправить ошибки и только потом вводить новые правила в действие. Это и есть принцип концепции "слышащего государства". Поэтому предлагается пойти путем пилотной апробации новелл в отдельно взятых областях", - сказал он.
Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - заявил в августе этого года Ербол Карашукеев, который на тот момент исполнял обязанности министра сельского хозяйства.
Сенат принял законы о дальнейшем реформировании судебной системы
Также расширяются полномочия Высшего судебного совета по рассмотрению вопросов назначения кандидатов на вакантные должности судей. Данные нормы были поддержаны сенаторами и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы" в двух чтениях был принят на заседании Палаты", - сообщили в пресс-службе.
На это нацелен принятый сегодня закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров". Этот закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт "образцового судебного решения" и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности", - сообщили в пресс-службе сената.
Принятые сегодня законы разработаны для реализации инициатив главы государства по совершенствованию судебной системы. Законы, инициированные депутатами парламента, предусматривают дальнейшую модернизацию судебной системы страны. Совершенствуется система отбора кандидатов на должность судьи и механизмы конкурсного отбора судей. Новые нормы позволят также широко использовать современные технологии в судебной системе, а также расширяют компетенции пленарного заседания Верховного суда и заседания Высшего судебного совета", - отметил Маулен Ашимбаев.
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