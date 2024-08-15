Президент Казахстана поставил задачи по подготовке к Всемирным играм кочевников в Астане

Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы

Фото: Акорда

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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Астаны Женисом Касымбеком поставил задачи по подготовке к V Всемирным играм кочевников в столице, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Астаны Женисом Касымбеком поставил задачи по подготовке к V Всемирным играм кочевников в столице, информирует пресс-служба Акорды.





Также Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2024 года.





Как доложил Женис Касымбек, по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. Объем инвестиций составил более 632 млрд тенге, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года. Активно реализуются проекты в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, транспорта и логистики.





Президент был проинформирован о строительстве школ, доступного льготного жилья и медицинских центров, сносе аварийных ветхих домов, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.





Кроме того, главе государства было доложено о подготовке к отопительному сезону. В этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана", вторую очередь газовой тепловой станции "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3.



