Токаеву представили проект "Безопасная страна"

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Мурата Бектанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верховный главнокомандующий заслушал доклад министра об основных итогах деятельности Вооруженных сил с начала текущего года, в том числе о ходе технического перевооружения армии, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев был проинформирован о завершении работы над основополагающими документами в области обеспечения военной безопасности государства и дальнейшего военного строительства до 2030 года.

Кроме того, президенту доложили о разработке и утверждении национального проекта "Безопасная страна". Этот документ позволит решать задачи, связанные не только с приобретением зарубежного вооружения и техники, но также с разработкой отечественных образцов вооружения, совершенствованием инфраструктуры, цифровизацией войск. По словам Мурата Бектанова, главная цель нацпроекта – обеспечение безопасности граждан и государства.

Министр обороны представил отчет о мерах по обеспечению безопасного хранения оружия и боеприпасов, а также о готовности Вооруженных сил к адекватному реагированию на современные вызовы и угрозы.

Наряду с этим Мурат Бектанов доложил президенту об исполнении оборонным ведомством общенационального плана по реализации Послания главы государства народу Казахстана. Министр подробно остановился на вопросах перезагрузки военной доктрины и обучении солдат срочной службы специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.

В завершение встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.