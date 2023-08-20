Токаеву презентовали новую селезадерживающую плотину "Аюсай"

Подобный объект был возведен впервые за последние 30 лет

Фото: Акорда

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Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматы осмотрел новую селезадерживающую плотину "Аюсай", сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Алматы осмотрел новую селезадерживающую плотину "Аюсай", сообщает Акорда









Плотина "Аюсай" расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 моренных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.





Для справки:





высота плотины Аюсай: 41,1 м;

длина плотины по гребню: 330,2 м;

объем селехранилища: 2,3 млн м 3 ;

; площадь плотины: 6,9 га;

проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.





Подобный объект был возведен впервые за последние 30 лет.





Акорда





Также на плотине министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил президенту о проведении противоселевых работ.





По его словам, на территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 моренных озер, из которых 156 являются прорывоопасными. В текущем году, по словам министра, на особо прорывоопасных 13 озерах принимаются превентивные меры.





Акорда





О работе по предупреждению стихийных бедствий президента проинформировал руководитель ГУ "Казселезащита" Кайрат Бекенов.









По его словам, необходимо возведение новых защитных сооружений, стабилизирующих русел, которые будут уменьшать скорость воды и держать русловой поток, в бассейнах рек Улкен Алматы, Есик, Талгар, Каскелен и Турген.





Бекенов презентовал главе государства пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста, которые в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели.





Акорда





Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны. Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.





Дополнено 18.08.2023, 16.38





Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением Prometheus School, сообщает Акорда.





Президент ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.









Главе государства также была представлена информация о реализуемых фондом Enlightenment Power Group проектах. Как сообщил председатель наблюдательного совета школы и директор фонда Досым Бесбай, ведется работа по открытию школы "ФизТех", рассчитанной на 1 400 ученических мест. Данная школа будет нацелена на поступление выпускников в ведущие технические вузы мира. Завершение строительных работ планируется в ноябре нынешнего года. Объем инвестиций составляет 3,9 млрд тенге.