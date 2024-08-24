Трагедия на ферросплавном заводе в Караганде: спецкомиссия установила вину работодателя

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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство реализует масштабную госпрограмму по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны. В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Из них 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.





Сообщается, что до конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог.





На сегодня, к примеру, завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Актобе - Атырау - Астрахань. Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов - 2 тыс. км.





В Туркестанской области завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта. На данный момент ведутся пусконаладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.





Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.





На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище длиной 1316 метров. Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.





Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.





Министерство транспорта РК продолжает реализацию долгосрочной стратегии по развитию дорожной инфраструктуры до 2029 года. К примеру, в эту программу включены такие перспективные проекты, как Актобе - Улгайсын, Караганды - Жезказган и строительство обхода города Сарыагаша. Все проекты будут реализованы по ЕРСМ-контрактам, предусматривающим проектирование, строительство и последующее содержание дороги одной подрядной организацией.





Кроме того, началась реконструкция автодороги Кызылорда - Жезказган, которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.





В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.





В перечень проектов включены средний ремонт дорог Жезказган - Петропавловск, Кандыагаш - Шалкар - Ыргыз, Караганда - Аягоз - Бугаз и Семей - Барнаул и т.д.