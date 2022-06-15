ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил государственным советником Республики Казахстан Ерлана Карина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующий указ размещен на сайте Акорды.
В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным советником Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Ерлан Карин родился в 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, историк.
В 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, аспирант факультета философии и политологии. Кандидат политических наук.
С 1997 года - учитель истории и географии средней школы № 33 города Актобе.
С марта 1998 года - сотрудник центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.
С июля 2000 года - директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.
С 2002 года - внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.
С 2003 года - первый заместитель председателя республиканской партии "Асар", генеральный директор Международного института современной политики.
С июня 2004 года - руководитель Центра антитеррористических программ.
С мая 2006 года - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.
С февраля 2008 года - заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.
С ноября 2008 года - секретарь НДП "Нур Отан" по стратегическому развитию.
С декабря 2013 года - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).
С октября 2014 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
С февраля 2017 года - председатель правления АО "РТРК "Казахстан".
С апреля 2019 по июль 2020 года - советник президента Республики Казахстан.
С июля 2020 по 5 января 2022 года - помощник президента Республики Казахстан.
5 января 2022 года указом главы государства назначен государственным секретарем Республики Казахстан.