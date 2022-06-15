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ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента

14.06.2022, 18:59 15581
ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сегодня были досрочно прекращены полномочия трех депутатов парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, были досрочно прекращены депутатские полномочия сенатора Бейбита Исабаева, назначенного акимом новообразованной Жетысуской области. 
 
Представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Берика Абдигалиулы и Саясата Нурбека будут вынесены на пленарное заседание мажилиса, сообщает ЦИК
 
Напомним, Абдигалиулы был назначен акимом Улытауской области, а Саясат Нурбек - главой Министерства науки и высшего образования.
 
Ранее президент приказал разделить МОН РК на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. 
 
Руководить Министерством просвещения будет экс-глава МОН Асхат Аймагамбетов.

 

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Токаев присвоил Калдаякову звание «Казакстаннын Енбек Ері» посмертно

15.06.2022, 12:48 1486
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ О присвоении Шамши Калдаякову  высшей степени отличия – звания «Казакстаннын Енбек Ері», передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание    «Казакстаннын Енбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно)", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев подписал указ о создании Национального курултая

15.06.2022, 12:12 2116
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Своим указом президент постановил создать Национальный курултай при президенте Республики Казахстан. 
 
Также утверждаются положение о Национальном курултае при президенте Республики Казахстан и его состав.
 

Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему указу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.


Согласно приложению, президент упразднил Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау.
 

Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде

15.06.2022, 11:59 2661
Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать. Об этом президент рассказал в интервью, которое анонсировал телеканал "Россия24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем, сообщает РИА Новости.
 

Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь", - сказал Токаев в интервью телеканалу.

 
По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. 
 

Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.


Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

В Казахстане по состоянию на 1 июня более 585 тысяч человек получили АСП

15.06.2022, 09:52 5146
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - По состоянию на 1 июня 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 585,3 тысячи человек из 113,9 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 
На 1 июня 2022 года 150,2 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
 
Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.
 
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
 

Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня

15.06.2022, 08:47 7476
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, оно состоится 20 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения. 

 
Как сообщалось ранее, в июле под председательством главы государства состоится расширенное заседание правительства, на котором будут подводить итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. 
 

Начальник Генштаба ВС РК встретился с командующим ВВС Турции

14.06.2022, 19:51 14066
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с двухдневным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны отметили 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Одним из важных аспектов взаимодействия между странами является оборонная сфера, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Вооруженные силы Казахстана заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в области боевой подготовки, сил специальных операций, военного образования, в военно-технической сфере, изучении современных вооруженных конфликтов", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

 
В ходе визита турецкой делегации также состоялась встреча генерала армии Хасана Кючюкакюза с главнокомандующим Силами воздушной обороны РК генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым.
 
Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны, где ознакомились с аудиториями военного искусства Турции и других стран.
 

Назначен начальник канцелярии президента РК

14.06.2022, 18:43 15691
Назначен начальник канцелярии президента РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Глава государства подписал указ о назначении Бакытжана Сариева начальником канцелярии президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бакытжан Сариев освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Бакытжан Сариев родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 
С 1996 по 1999 годы - специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК. 
 
С 1999 по 2002 годы - начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел. 
 
С 2002 по 2003 годы - начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел.
 
С 2003 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства иностранных дел. 
 
С 2007 по 2019 годы - руководитель канцелярии министра иностранных дел. 
 
С 2016 по 2017 годы - уполномоченный по этике Министерства иностранных дел. 
 
С марта 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника канцелярии президента.
 
С июля 2019 года - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК.
 

Токаев назначил Карина госсоветником

14.06.2022, 18:26 15671
Токаев назначил Карина госсоветником
Фото: azh.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил государственным советником Республики Казахстан Ерлана Карина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий указ размещен на сайте Акорды. 
 

В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным советником Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

 
Ерлан Карин родился в 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 
В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, историк.
 
В 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, аспирант факультета философии и политологии. Кандидат политических наук.
 
С 1997 года - учитель истории и географии средней школы № 33 города Актобе.
 
С марта 1998 года - сотрудник центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.
 
С июля 2000 года - директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.
 
С 2002 года - внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.
 
С 2003 года - первый заместитель председателя республиканской партии "Асар", генеральный директор Международного института современной политики.
 
С июня 2004 года - руководитель Центра антитеррористических программ.
 
С мая 2006 года - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.
 
С февраля 2008 года - заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.
 
С ноября 2008 года - секретарь НДП "Нур Отан" по стратегическому развитию.
 
С декабря 2013 года - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).
 
С октября 2014 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
 
С февраля 2017 года - председатель правления АО "РТРК "Казахстан".
 
С апреля 2019 по июль 2020 года - советник президента Республики Казахстан.
 
С июля 2020 по 5 января 2022 года - помощник президента Республики Казахстан.
 
5 января 2022 года указом главы государства назначен государственным секретарем Республики Казахстан.
 

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