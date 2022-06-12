Бейбит Исабаев стал акимом Жетысуской области

Фото: senate.parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Жетысуской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича акимом области Жетісу, прекратив его полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Дополнено:
В качестве претендента на должность акима Жетысуской области также рассматривалсь кандидатура Багдата Карасаева. По итогам открытого голосования из 141 депутата 106 проголосовали за кандидатуру Бейбита Исабаева, 35 депутатов отдали свои голоса за Багдата Карасаева.
Перед руководством новообразованной области стоит задача в оперативном порядке решить вопросы стабильного функционирования органов управления и учреждений, оказывающих госуслуги.
Для повышения благосостояния и качества жизни граждан нужно планомерно вести работу по экономическому развитию региона. В этом ключе перспективными направлениями премьер-министр назвал сельскохозяйственное производство, обрабатывающую промышленность и туристическую отрасль", - рассказали в пресс-службе правительства.
Напомним, 8 июня вступил в силу указ президента РК о создании новых областей: Абай, Жетысу и Улытау. Область Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане организована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.
Ранее Токаев назначил акимов Абайской, Алматинской и Улытауской областей.