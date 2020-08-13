ЦИК Казахстана опубликовала предварительные итоги выборов в сенат парламента

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Казахстана опубликовала предварительные итоги выборов в сенат, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, в Нур-Султане сенатором избран бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев (75% голосов), в Шымкенте сенатором переизбрана Айгуль Копбарова (72%). Самый большой процент голосов - 100% - получил Султанбек Макежанов. Он избран депутатом сената от Алматы.

В Акмолинской области депутатом избран Нурлан Бекенов (89,5% голосов), в Актюбинской области - Бауыржан Каниев (79,89%), в Атырауской области - Сагындык Лукпанов (82,69%), в Алматинской области - Султан Дюсембинов (92,63%).

Депутатом сената от Восточно-Казахстанской области избрана Ольга Булавкина (93,07%), от Западно-Казахстанской области - Ляззат Рысбекова (70,33%).

Сенатором от Жамбылской области стал Бекболат Орынбеков (92,09%), от Костанайской области - Сергей Карплюк (87,21%), от Карагандинской области - Сергей Ершов (83,15%), от Кызылординской области Акмарал Альназарова (77,86%), от Мангистауской области - Суиндик Алдашев (87%).

В Павлодарской области депутатом сената избран Алтынбек Нухулы (81,97%). В Северо-Казахстанской области депутатом сената переизбрана Ольга Перепечина (87,57%). В Туркестанской области также переизбран Али Бектаев (91,53%).

Напомним, сегодня во всех областях страны, а также городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте проходят выборы 17 депутатов сената парламента Республики Казахстан.

Депутатов сената избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

На 17 мест в сенате парламента претендовали 46 кандидатов, однако после регистрации 12 кандидатов подали заявления о снятии кандидатуры.

По данным ЦИК РК, в Восточно-Казахстанской области на пост сенатора претендовали 4 кандидата, по 3 кандидата претендовали в 10 регионах: Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях, городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. В остальных регионах - по 2 кандидата.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской - 317 и Восточно-Казахстанской - 301 областях и наименьшее в городах Нур-Султане -21, Шымкенте - 26 и Алматы - 32.

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