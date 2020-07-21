Тургумбаев доложил президенту о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств

На проведенном селекторном совещании по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев подчеркнул о необходимости постоянной межведомственной работы правоохранительных органов, органов здравоохранения и местных исполнительных органов по выявлению и пресечению правонарушений в сфере реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
На заседании с отчетом выступил министр внутренних дел Тургумбаев, который сообщил, что МВД совместно с органами здравоохранения и местными исполнительными органами проведено более 18 тысяч рейдов.
Всего за указанный период выявлено и пресечено более 4000 нарушений карантина, при этом наибольшее количество таких нарушителей зарегистрировано в Алматы, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.
В части пресечения незаконной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения (с 5 июля) органами внутренних дел из незаконного оборота изъято более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов, полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, которые продавались по завышенным ценам.
Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 138 - работники медицинской сферы. Крупные партии изъяты в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Атырау.
Изымаемые медицинские препараты в последующем передаются в территориальные органы здравоохранения.
Также Тургумбаев доложил о проводимой органами внутренних дел работе по охране общественного порядка и обеспечению действующих ограничительных мер. Ежедневно на службу по выполнению этих задач заступают 13 000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и 1000 волонтеров. В 4 областях выставлены 2 санитарных и 9 блокпостов. Оцеплен 241 очаг заражения и 366 карантинных объектов.
По результатам совещания, президент страны отметил, что работа правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.
Контроль за реализацией данного поручения возложен на аппарат Совета безопасности при координации администрации президента РК.
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