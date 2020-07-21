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Тургумбаев доложил президенту о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств

20.07.2020, 11:24 10369
Тургумбаев доложил президенту о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств
Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Глава Министерства внутренних дел (МВД) РК Ерлан Тургумбаев доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
На проведенном селекторном совещании по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев подчеркнул о необходимости постоянной межведомственной работы правоохранительных органов, органов здравоохранения и местных исполнительных органов по выявлению и пресечению правонарушений в сфере реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
 
На заседании с отчетом выступил министр внутренних дел Тургумбаев, который сообщил, что МВД совместно с органами здравоохранения и местными исполнительными органами проведено более 18 тысяч рейдов.
 
Всего за указанный период выявлено и пресечено более 4000 нарушений карантина, при этом наибольшее количество таких нарушителей зарегистрировано в Алматы, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.
 
В части пресечения незаконной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения (с 5 июля) органами внутренних дел из незаконного оборота изъято более 65 тысяч упаковок лекарственных препаратов, полмиллиона медицинских масок и 36 тысяч медицинских изделий, которые продавались по завышенным ценам.
 
Органами внутренних дел пресечено 348 фактов незаконной реализации лекарственных средств. В полицию доставлено 284 лица, из них 138 - работники медицинской сферы. Крупные партии изъяты в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Атырау.
 
Изымаемые медицинские препараты в последующем передаются в территориальные органы здравоохранения.
 
Также Тургумбаев доложил о проводимой органами внутренних дел работе по охране общественного порядка и обеспечению действующих ограничительных мер. Ежедневно на службу по выполнению этих задач заступают 13 000 полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и 1000 волонтеров. В 4 областях выставлены 2 санитарных и 9 блокпостов. Оцеплен 241 очаг заражения и 366 карантинных объектов.
 
По результатам совещания, президент страны отметил, что работа правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена, и виновные понесут наказание в соответствии с законодательством.
 
Контроль за реализацией данного поручения возложен на аппарат Совета безопасности при координации администрации президента РК.
 

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