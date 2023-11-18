17.11.2023, 17:00 44751

Назначен новый руководитель Бюро нацстатистики

Им стал Максат Турлубаев
Назначен новый руководитель Бюро нацстатистики
Фото: gov.kz
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Максата Турлубаева руководителем Бюро национальной статистики, сообщает пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


Максат Турлубаев родился в 1987 году. Работал начальником управления департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

Также занимал должность инспектора секретариата руководителя администрации президента РК.

Ранее кадровые перестановки произошли в Минобороны РК.
 
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Теги:НазначениеРКБюро нацстатистики

новости по теме

18.11.2023, 13:30 8651

Реконструировать водохранилища нужно поэтапно - Смаилов

Премьер поручил правительству сделать акцент на самых приоритетных проектах
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в Восточно-Казахстанской области обсудили в правительстве, сообщает пресс-служба главы кабмина.

На совещании руководители центральных госорганов и акимата ВКО, в частности, обсудили реконструкцию Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.

Смаилов подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому данную работу нужно вести поэтапно. В первую очередь следует делать акцент на самых приоритетных проектах.

Участники заседания также обсудили:

  • строительство моста через Бухтарминское водохранилище;
  • проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения;
  • подведение дорожной инфраструктуры к объектам туризма;
  • строительство оптово-распределительного центра "Алтай" и многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддере;
  • привлечение инвесторов в горно-металлургический комплекс;
  • улучшение существующих гидроэлектростанций и строительство новых малых станций;
  • обеспечение контроля за ходом ремонтных работ на теплоисточниках и ряд других вопросов.

Напомним, на днях ЕАБР представил доклад, посвященный вопросам водосбережения в Центральной Азии, в котором сообщил о серьезной нехватке поливной воды, которая может возникнуть к 2028 году. Одной из основных причин потерь воды ЕАБР назвал устаревшую ирригационную инфраструктуру, возраст которой превышает 50 лет. В системе оросительных каналов теряется до 40% воды.
 
18.11.2023, 11:05 13801

Незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау  

Трехэтажный дом возводили в жилом массиве "Приморский-1" без разрешительных документов
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау снесли незаконно построенный на побережье Каспия таунхаус.

Объект стал третьим с начала года, подлежащим ликвидации с санкции суда", - сообщает "Хабар 24".



Как показала проверка, проведенная управлением государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, трехэтажный дом возводили в жилом массиве "Приморский-1" незаконно, без разрешительных документов.

Застройщику выдали предписание приостановить строительство и получить необходимую документацию. Однако он это проигнорировал. Поэтому власти приняли административные меры по правонарушению. Затем вызвали спецтехнику и стены дома разрушили", - говорится в информации.


Ранее в Актау уже снесли незаконный жилой комплекс и гостевой дом.

Мы направили в судебные органы исковое заявление о сносе этого незаконного сооружения. Суд первой инстанции его удовлетворил. Апелляционное решение суда вступило в законную силу. В отношении застройщика приняты меры административного взыскания", - сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Даурен Утепкали.


Напомним, в Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. Также в Алматы снесли крупное нежилое помещение, которое собственник построил частично на земле госфонда.
 
17.11.2023, 20:53 36016

Я призываю не забывать о роли в культурном совершенстве русского языка - Балаева

Министр отметила, что культура вносит значительный вклад в развитие межгосударственного диалога, укрепление двусторонних отношений
Я призываю не забывать о роли в культурном совершенстве русского языка - Балаева
Фото: Министерство культуры и информации РК
Санкт-Петербург. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева принимает участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках форума состоялась встреча глав 56 официальных делегаций, посвященная теме "Культурный суверенитет как основа государственной идентичности", сообщает пресс-служба ведомства.

Поприветствовав участников форума, Балаева подчеркнула, что наиболее прочной основой культурного суверенитета нации является ее историческая память. Министр отметила также, что культура вносит значительный вклад в развитие межгосударственного диалога, укрепление двусторонних отношений.

Я призываю не забывать о роли в культурном совершенстве русского языка - языка великого Пушкина, Достоевского, языка, скрепившего духовно-культурные ценности сотни народов и десятки стран", - заключила она.


Ранее председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что русский язык является важнейшим инструментом коммуникации на пространстве Содружества.
 
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Теги:Балаеварусский языкроль
17.11.2023, 19:47 38841

Маулен Ашимбаев назвал русский язык важнейшим инструментом коммуникации в СНГ

Русский язык формирует уникальную языковую среду Содружества, скрепляет многовековые узы дружбы и сотрудничества
Бишкек. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что русский язык является важнейшим инструментом коммуникации на пространстве Содружества, сообщает ТАСС.

На пространстве СНГ русский язык исторически является важнейшим инструментом коммуникации и средством развития дружественных отношений. В гармонии со всеми другими языками народов наших стран русский язык формирует уникальную языковую среду Содружества, скрепляет многовековые узы дружбы и сотрудничества. Русский язык также открывает двери к великой культуре, являющейся мировым достоянием", - сказал Ашимбаев.


Он подчеркнул, что в Казахстане ценят языковое богатство народа и последовательно проводят политику, нацеленную на всестороннее развитие государственного языка, а также поддержку языков всех этнических групп, проживающих в стране.

Напомним, 13 октября на заседании совета глав стран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

Предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
 
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Теги:СНГАшимбаеврусский язык
17.11.2023, 19:25 39961

В Казахстане появился новый профессиональный праздник

1 февраля будет отмечаться День работников гражданской авиации
В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Фото: freepik.com
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 ноября 2023 года переутвержден перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации РК, сообщает пресс-служба КГА.

Предложение поступило от Объединенного совета ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

Комитетом гражданской авиации проделаны все соответствующие работы по определению праздника, Министерством труда и социальной защиты населения РК инициатива поддержана.

В КГА отметили, что этот профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.
 
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Теги:праздникАвиация
17.11.2023, 16:04 46881

Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы

99 пассажиров благополучно прибыли в Казахстан
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прибыли в Алматы
Фото: МИД РК
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров - граждане Казахстана и члены их семей, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь.

Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств Ближневосточного региона МИД РК удалось достичь договоренности о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа", - рассказали в казахстанском МИД.


Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.

15 ноября сообщалось, что около 100 граждан Казахстана покинули сектор Газа. Перед отправкой на родину они были размещены в гостинице в Каире.

Эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября.
 
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Теги:ЭвакуацияПалестинаГаза
16.11.2023, 20:40 83871

Кадровые перестановки произошли в Минобороны РК

Назначен начальник главного штаба - первый заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК
Кадровые перестановки произошли в Минобороны РК
Фото: Минобооны РК
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра обороны РК Мереке Кучекбаев назначен начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, сообщает пресс-служба МО РК.

Генерал-майор Мереке Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Юг". В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году - Национальный университет обороны, в 2019 году - военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Награжден орденами "Данк" и "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

14 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующих региональными войсками "Юг" и "Восток".
 
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Теги:МинобороныКадрыперестановки
16.11.2023, 17:25 86921

Президент Казахстана упразднил совет по управлению фондом "Самрук-Казына", который возглавлял Назарбаев

Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон
Президент Казахстана упразднил совет по управлению фондом "Самрук-Казына", который возглавлял Назарбаев
Фото: telegram/Samruk-Kazyna official
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об упразднении совета по управлению фондом "Самрук-Казына", который возглавлял первый президент Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба фонда.

В законе РК от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" статью 6-1 ("Совет по управлению фондом") исключить", - говорится в документе.


Cовет по управлению фондом - консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности фонда.

Напомним, 15 февраля президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подписан Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегий первого главы государства, останется только историческая роль основателя государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента. Теперь права елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
 
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Теги:Самрук-КазынафондУпразднение

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