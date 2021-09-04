У жителя Кызылорды конфисковали BMW 745i за неуплату налогов

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КЫЗЫЛОРДА. 3 СЕНТЯБРЯ - Автомашину кызылординца с налоговым долгом более 1 миллиона тенге передали на штрафстоянку, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками управления государственных доходов по Кызылорде, совместно с сотрудниками управления административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей, 3 сентября был проведен рейд. сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.





При проведении рейдов по выявлению и постановке на штрафную стоянку автомобилей, имеющих задолженность по налогам на транспортные средства, был остановлен автомобиль марки BMW 745i, за задолженность по налогу с 2017 по 2020 годы. Автомашина была изъята на общую сумму задолженности по транспортному налогу - 1384,5 тыс. тенге.





Владелец до погашения задолженности передал машину на специализированную штрафстоянку полиции. Автовладельца обязали погасить задолженность по налогу на транспорт.

Рейды будут продолжены.

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