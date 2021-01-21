Участниками ОСМС стали 85% казахстанцев

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК рассказал об итогах 2020 года и задачах, которые стоят перед ФСМС на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2020 года участниками системы обязательного медстрахования стали 15,9 млн человек, или 85% населения.

За 12 месяцев 2020 года на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было перечислено около 550 млрд тенге. Самым крупным плательщиком стало государство: за 15 льготных категорий граждан оно внесло 297,6 млрд тенге. Отчисления работодателей за своих работников в общей сумме составили 162,6 млрд тенге, или 30%, доля взносов физических лиц - 16%", - проинформировали в пресс-службе ФСМС.

По данным ведомства, в 2020 году план закупа медицинских услуг фонда составил 1807 млрд тенге и в сравнении с 2019 годом увеличился в полтора раза: 1237,7 млрд тенге было потрачено на ГОБМП, 569,3 млрд тенге - на ОСМС.

За отчетный период на амбулаторном уровне населению было оказано порядка 215 млн услуг. Проведено около 110 млн приемов, около 33 млн из них - узкими специалистами, количество лабораторных исследований составило 65 млн, диагностических процедур - 11 млн, в том числе 454 тыс. КТМРТ, 2,8 млн УЗИ, 13,5 тыс. ПЭТ диагностики", - рассказал Токежанов.

Кроме того, в прошлом году было проведено более 1 млн госпитализаций в дневной стационар: в системе ОСМС - 578 тыс. Около 2,7 млн пациентов получили лечение в круглосуточных стационарах - это без учета социально значимых заболеваний. Значительно снизились случаи экстренной госпитализации.

За счет средств медицинского страхования было оказано около 10 тысяч высокотехнологичных медицинских услуг. Средняя стоимость каждого пролеченного случая составила 3,2 млн тенге.

К примеру, за счет средств ОСМС увеличилось число операций для детей с ограниченными возможностями. Так, операции по лечению ретинопатии (тяжелое заболевание глаз) недоношенных малышей возросли почти в полтора раза, количество имплантаций электромагнитного слухового аппарата увеличились в 1,5 раза. Средняя стоимость одного такого вмешательства составляет в среднем 5,5 млн тенге", - пояснили в фонде.

Важной инициативой медицинского страхования стало повышение доступности медицинской реабилитации для населения. Если в 2019 году фондом были заключены контракты на оказание реабилитационной помощи с 64 медицинскими организациями, то в 2020 году - количество поставщиков данных медуслуг увеличилось до 559.

С начала прошлого года медицинскими организациями оказано реабилитационных услуг на сумму более 31 млрд тенге, в том числе 132 тыс. случаев реабилитации в стационарных условиях. Наибольшее количество из них пришлись на последний квартал прошлого года. Сюда также входит реабилитация пациентов, которые перенесли Covid-19 и коронавирусную инфекцию", - проинформировали в пресс-службе.

В 2021 году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз, до 55,8 млрд тенге.

На финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией фонд направил 187,7 млрд тенге, в том числе на надбавки работникам субъектов здравоохранения - 110,9 млрд тенге; на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ - 53,9 млрд тенге; на услуги ПЦР диагностики - 19,7 млрд тенге, на выезды мобильных бригад - 3,2 млрд тенге, проведено около 550 тыс. выездов. С марта по декабрь госпитализировано и пролечено в провизорных, карантинных и инфекционных стационарах 384 тыс. человек.

В течение года в совокупности около полумиллиона медицинских работников получили надбавки к заработной плате в зависимости от степени риска. Не так давно было принято решение о том, что стимулирующие надбавки будут выплачиваться еще и в первом полугодии 2021 года", - сообщил Токежанов.

Спикер рассказал, что в 2020 году по причине пандемии фонду не в полной мере удалось реализовать часть инициатив, их реализация будет продолжена в этом году. Это прежде повышение доступа к медуслугам через увеличение финансирования на уровне амбулаторно-поликлинической помощи, школьной медицины, стационарозамещающей помощи, расширении реабилитации и т.д.

В начале декабря 2021 года фонд объявил закуп на основной объем медицинских услуг по пакетам ГОБМП и ОСМС на сумму около 1,5 трлн тенге. Прогнозно ожидается увеличение данной суммы на 20%.

Запланированы средства на повышение заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 20%, а также увеличение доступности медицинских услуг в сельской местности, объем финансирования по этому направлению вырастет на 20%.

По поручению президента в семь раз увеличено количество услуг ЭКО. Если в 2020 году шансы испытать радость материнства и отцовства использовали чуть больше 1000 семей, то в 2021 году их число вырастет до 7 тыс.", - добавили в фонде.





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