Система Orphus

Казахстанцы считают необходимым возврат к бесплатному медстрахованию

04.09.2020, 13:11 14581
Казахстанцы считают необходимым возврат к бесплатному медстрахованию
Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они видят выход из проблемы потери страхового статуса из-за потери работы в период коронакризиса.
 
На фоне коронакризиса потерявшие работу казахстанцы лишились страхового статуса. 
 
На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы видите выход из этой критической социальной проблемы?"
 
Большая часть принявших в опросе читателей (88%) считает, что необходимо вернуть бесплатное медицинское обслуживание для всех.
 
Еще 9% считают, что медицинское страхование в РК должно быть добровольным.
 
2% участников опроса предлагают оставить обязательное медицинское страхование.
 
Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.
 
Напомним, официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов заявил, что решение всех спорных моментов по определению статуса страхового покрытия сейчас пересматривается в пользу пациента. В том числе пересматривается порядок страхования наёмных работников, находящихся в отпуске без содержания или не имеющих дохода. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая