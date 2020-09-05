Казахстанцы считают необходимым возврат к бесплатному медстрахованию

На фоне коронакризиса потерявшие работу казахстанцы лишились страхового статуса.
На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы видите выход из этой критической социальной проблемы?"
Большая часть принявших в опросе читателей (88%) считает, что необходимо вернуть бесплатное медицинское обслуживание для всех.
Еще 9% считают, что медицинское страхование в РК должно быть добровольным.
2% участников опроса предлагают оставить обязательное медицинское страхование.
Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.
Напомним, официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов заявил, что решение всех спорных моментов по определению статуса страхового покрытия сейчас пересматривается в пользу пациента. В том числе пересматривается порядок страхования наёмных работников, находящихся в отпуске без содержания или не имеющих дохода.
Ранее сообщалось, что правительством Казахстана поддержаны инициативы ФСМС по присвоению статуса застрахованности в системе ОСМС некоторым категориям населения, у которых образовалась задолженность по взносам медстрахования в условиях чрезвычайного положения.
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