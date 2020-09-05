Казахстанцы считают необходимым возврат к бесплатному медстрахованию

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они видят выход из проблемы потери страхового статуса из-за потери работы в период коронакризиса.

На фоне коронакризиса потерявшие работу казахстанцы лишились страхового статуса.

На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы видите выход из этой критической социальной проблемы?"

Большая часть принявших в опросе читателей (88%) считает, что необходимо вернуть бесплатное медицинское обслуживание для всех.

Еще 9% считают, что медицинское страхование в РК должно быть добровольным.

2% участников опроса предлагают оставить обязательное медицинское страхование.

Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных.

Напомним, официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов заявил, что решение всех спорных моментов по определению статуса страхового покрытия сейчас пересматривается в пользу пациента . В том числе пересматривается порядок страхования наёмных работников, находящихся в отпуске без содержания или не имеющих дохода.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства