Учения ОДКБ пройдут в Кыргызстане в начале августа

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Теперь вузы могут полностью или частично изменять содержание всех дисциплин цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) с учетом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимые изменения внесены в приказ "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования" и уже вступили в действие, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Смягчение требований к государственному общеобязательному стандарту образования позволит вузам повысить уровень профессиональной подготовки кадров, оперативно реагировать на изменения рынка труда и пожелания работодателей", - отметил Саясат Нурбек.

Также вузам предоставлено право самостоятельно утверждать структуру индивидуальных учебных планов. Магистранты и докторанты будут сами выбирать траекторию обучения.

Помимо этого, в целях реализации концепции обучения в течение всей жизни в приказе предусмотрено признание результатов обучения микроквалификаций, вводятся понятия "наностепени", "наращиваемые степени (Stackable degree)". Это позволяет обучающимся быстрее получать и развивать свои профессиональные навыки.

Также теперь ГОСО допускает привлечение специалистов-практиков к руководству дипломными работами и проектами студентов, а также к научному руководству магистрантов по профильным направлениям. Пересмотрены требования к организациям для прохождения зарубежной стажировки. Теперь магистранты и докторанты будут проходить научную стажировку в ведущих научных центрах и институтах.

Помимо этого, исключается строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Если ранее цикл базовых дисциплин составлял не менее 112 кредитов, профильных - 60 кредитов, то теперь вузы сами будут устанавливать эти пропорции, учитывая особенности профессиональной подготовки по той или иной специальности.