Уплотненная застройка в Астане: выявлены 23 проблемных объекта
Жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей, и жильцам приходится добираться по грязи и бездорожью
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках борьбы с уплотненной застройкой выявлены 23 проблемных объекта, сообщает агентство "Хабар".
В частности, жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей.
В некоторых районах жители въезжают в новые квартиры, но до дома приходится добираться по грязи и бездорожью", - говорится в сюжете.
В пример приводится недавно построенный ЖК возле центра столицы. Дома сдали в эксплуатацию начиная с позапрошлого года, но дороги к ним до сих пор не проведены.
Жалобы в акимат на отсутствие подъездных путей жильцы нескольких жилых комплексов в районе Нура направляли неоднократно. Уже на протяжении двух лет при въезде и при выезде со двора ЖК они сталкиваются с препятствиями", - сообщает телеканал.
По словам жильцов, в акимате обещали начать строительство дороги в этом году. Но работы здесь все еще не начались. Нет подъездных путей и к некоторым другим новым ЖК. В отделе городского планирования в свою очередь признают, что государственные и местные исполнительные органы не поспевают за темпами застройки.
В действующем законодательстве город не может обязать застройщика протянуть дорогу условно 100 метров от улицы до дома", - заявляет руководитель отдела городского планирования управления архитектуры градостроительства и земельных отношений Астаны Нурадиль Галымжан.
В прошлом году столичный акимат ужесточил требования к застройщикам. Однако новые правила касались в основном инженерных сетей.
Сроки и порядок прокладки дорог пока законодательно не закреплены, отмечают эксперты. В обязанности застройщиков входит только обустройство внутренних проездов и тротуаров, а вот строительство внешней инфраструктуры - вне их зоны ответственности", - говорится в сюжете.
По словам президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, ситуация характерна для всех городов и регионов. В бюджетных проектах есть достаточно длительный период подготовки к их началу. Иногда он достигает 3-5 лет.
Министерство промышленности и строительства предлагало, чтоб решить этот вопрос, ввести социальный инфраструктурный платеж, это такой вид налога на кв. м для строительных компаний, на данный момент, я так понимаю, никто не поддерживает эту инициативу. В данном случае мы должны, наверное, поторопить МИО, чтобы они более динамично развивали инфраструктуру и готовили уже районы к массовой застройке", - рассказал Микрюков.
Специалисты советуют тщательно подбирать объект недвижимости перед покупкой. В частности, на геопортале Астаны можно ознакомиться с актуальной информацией о застройщике и планах по строительству инфраструктуры в том или ином районе города.
Ранее в столице снесли жилой комплекс Family park, в котором были выявлены отклонения от утвержденного проекта.