Урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем - президент РК

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане, передает Kazakhstan Today.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров 23-24 января и создание всех необходимых условий.

В свою очередь, глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.

По информации пресс-службы президента России, в ходе беседы с обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта.

Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.

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