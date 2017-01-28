Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 января 2017
  • 17
  • :
  • 36
Все области
-2º Туман
днем 7º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

Урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем - президент РК28.01.2017
Государство  14:25

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане, передает Kazakhstan Today.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров 23-24 января и создание всех необходимых условий.

В свою очередь, глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.

По информации пресс-службы президента России, в ходе беседы с обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта.

Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.
Просмотров: 1430
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
28.01.2017   14:25
Урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем - президент РК
27.01.2017   14:53
Фото: http://sud.gov.kz/
Кайрат Мами подвел итоги работы судов в 2016 году
27.01.2017   12:22
Генпрокуратура Казахстана заморозила незаконно выведенные из республики $56 млн
26.01.2017   19:22
Премьер Казахстана поручил в недельный срок завершить процедуры по реорганизации министерств
26.01.2017   11:24
Главой госкорпорации "Правительство для граждан" назначен Оспанов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика