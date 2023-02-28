27.02.2023, 15:11 26176
Усилить контроль за расходованием бюджетных средств поручил Токаев
Прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, сообщает Акорда.
Смаилов доложил, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть - 85 долларов за баррель.
Расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі", обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности", - сообщил глава правительства.
Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов.
Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшение условий военной службы.
На встрече глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.
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28.02.2023, 19:33 1576
В Казахстане выявили еще 21 млн неиспользуемых и нерационально используемых земель
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Минсельхоза, в Казахстане выявили еще 21 млн неиспользуемых и нерационально используемых земель.
По информации АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", данными космомониторинга по состоянию на 1 января 2023 года выявлено 12,9 млн га неиспользуемых и 8,1 млн га нерационально используемых сельхозземель", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов в ходе брифинга в Астане.
Напомним, из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Атырауская.
В связи с чем за 2022 год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га.
В настоящее время министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года.
В МСХ подчеркнули, что интерактивная карта возращенных сельхозземель не для выявления громких фамилий.
28.02.2023, 14:45 23856
Об инициативах партии "AMANAT" по развитию Петропавловска рассказали посетителям "MAGNUM"
Кандидаты призывали посетителей супермаркета принять активное участие в голосовании 19 марта
Фото: Аmanat
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Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты областного маслихата по партийному списку Гюлага Илдырымов, Галина Семенова и Нурлан Айманов провели экспромт-встречу в Петропавловском супермаркете "Magnum".
Представители партии "AMANAT" рассказали о Предвыборной программе и ответили на интересующие горожан вопросы.
Партия "AMANAТ" в ближайшие 5 лет намерена содействовать строительству и ремонту автодорог. Уже в этом году будут отремонтированы центральные улицы. В планах - и ремонт улиц на окраинах. Вот, смотрите, здесь есть улицы Потанина, Труда, Порфирьева, Украинская, Панфилова, Побелянского и Космодемьянской. Планов много", - рассказал избирателям Нурлан Айманов.
Во время общения петропавловцы задавали разные вопросы. Многие интересовались темой улучшения экологической ситуации в городе.
Мы намерены способствовать ликвидации всех несанкционированных свалок, проведению экологических акций, а также строительству пункта временного содержания бродячих собак и кошек", - поделилась планами Галина Семенова.
Также во время беседы кандидаты призывали посетителей супермаркета принять активное участие в голосовании 19 марта и отдать свой голос за партию "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
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28.02.2023, 14:20 24756
Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие - Токаев
США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов
Фото: Акорда
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - заявил президент.
Говоря об экономическом сотрудничестве, глава государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов.
Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.
В свою очередь государственный секретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.
На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу", - сказал Энтони Блинкен.
Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.
Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прилетел в Астану.
28.02.2023, 13:12 31376
В Казахстане перенесут выходной на День столицы
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления правительства "О переносе дня отдыха в 2023 году". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 марта.
Постановлением утверждается перенос дня отдыха на День столицы. Напомним, День столицы в Казахстане отмечается 6 июля.
Перенести день отдыха с субботы, 1 июля 2023 года, на пятницу, 7 июля 2023 года", - говорится в документе.
Суббота, 1 июля, будет рабочим днем вместо пятницы, 7 июля. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе на День столицы казахстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд - 6, 7, 8, 9 июля.
Постановление будет введено в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, сколько праздничных дней ждет казахстанцев в 2023 году.
28.02.2023, 11:17 34751
Назначен заместитель акима Актюбинской области
Абдуллин ранее занимал должность советника акима региона по вопросам сельского хозяйства
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением главы региона Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
Мавр Абдуллин родился в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист-менеджер".
В период с 2012 по 2015 год занимал должность акима Уилского района Актюбинской области. Работал акимом Алгинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, акимом Актобе.
С января 2023 года по настоящее время работает советником акима Актюбинской области по вопросам сельского хозяйства.
28.02.2023, 09:03 38041
Между Казахстаном и Оманом запустят прямой авиарейс
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима "открытое небо" Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Омана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов оманской лоукост-авиакомпанией Salam Air. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР.
Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат - Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А320neo и А321neo.
Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.
Salam Air - оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Компания начала выполнять полеты в 2016 году.
Авиакомпания выполняет международные рейсы в порядка 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам.
В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.
Напомним, в конце прошлого года был запущен прямой авиарейс между Астаной и Анкарой.
27.02.2023, 21:05 51411
В Минобороны опровергли информацию об отправке бронетехники на Украину
Фото: Минобороны РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
В ведомстве подчеркнули, что видео, распространяемое в соцсетях, является архивным. Заснятая на нем бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время находится на хранении.
Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники", - добавили в МО РК.
Напомним, 27 августа 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Это предложение членами комиссии было поддержано.
27.02.2023, 19:34 53711
Акимат Алматы направил претензию подрядчику из-за провала дорожного полотна
Полностью восстановить асфальтное покрытие планируется в апреле
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 27 февраля, в Турксибском районе Алматы на улице Толмачева произошел провал дорожного полотна.
Причиной случившегося специалисты называют подмывание грунта, возникшее в результате скопления осадков, а также обильное таяние снега, выявленное в ходе проведенного выездного обследования, сообщает акимат Алматы.
На этом участке в 2021 году компанией ТОО "Алвис" были завершены работы по укладке водопроводных и канализационных сетей. В рамках гарантийных обязательств компания обязана устранять нарушения, просадки и прочие замечания.
По информации управления, в течение дня после произошедшего инцидента компанией ТОО "Алвис" проведена подсыпка на месте провала. Полностью восстановить асфальтное покрытие планируется в апреле с наступлением благоприятных погодных условий.
Напомним, миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура. Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках. По итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещено 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?