Усилить контроль за расходованием бюджетных средств поручил Токаев

Прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, сообщает - Премьер-министр Алихан Смаилов отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии Казахстана и уточнении параметров республиканского бюджета на 2023 год, сообщает Акорда





Смаилов доложил, что прогнозы по росту мировой экономики и макроэкономические показатели на 2023 год сохранены на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП Казахстана планируется на уровне 4%, цена на нефть - 85 долларов за баррель.





Расходы бюджета планируется уточнить на 2,2 трлн тенге за счет внутреннего перераспределения и увеличения поступлений бюджета. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы на развитие малых и моногородов, реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі", обеспечение населенных пунктов газоснабжением, строительство и реконструкцию систем теплоснабжения, поддержание продовольственной безопасности и создание условий для массовой занятости в сельской местности", - сообщил глава правительства.





Для развития транспортной инфраструктуры и логистики запланировано финансирование строительства и реконструкции дорог, обновление подвижного состава и приобретение пассажирских вагонов.





Также предусматривается финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны дополнительно выделяются средства на модернизацию армии и улучшение условий военной службы.





На встрече глава государства подчеркнул важность усиления контроля над расходованием бюджетных средств в целях обеспечения максимального социально-экономического эффекта.