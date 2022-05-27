Утвержден график встреч министров с населением на 2022 год

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства РК, которым утвержден график встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил членам правительства проводить отчетные встречи с выездом в регионы, информировать казахстанцев о проводимых в стране реформах, усилить ответственность и подотчетность исполнительных органов перед жителями страны, широко вовлечь народ в процесс государственного управления.





Во время данных встреч министры будут лично принимать граждан по курируемым сферам. В первую очередь ожидается рассмотрение проблемных вопросов, не нашедших решения на местном уровне и требующих межведомственных подходов, сообщает пресс-служба правительства.





Основное нововведение - не менее 75% времени будет проходить в формате «вопрос-ответ».





Об итогах встреч и принятых решениях по проблемным вопросам населения министры будут отчитываться в правительстве.



