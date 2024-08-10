С 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарье более 4 млрд кубометров воды

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан направит еще 500 млн кубометров воды Казахстану до конца поливного сезона, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





Ранее министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарье будет направлено 3,7 млрд кубометров воды. В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца.





Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах РК.





На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад. Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды.





В свою очередь из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров - в Северное Аральское море.





Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик в казахстанскую часть межгосударственного канала "Достық" стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой", - сообщила официальный представитель Минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.