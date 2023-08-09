Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардаринское водохранилище

Достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды с расходом до 200 м³/сек.

Фото: Минэкологии РК

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам командировки министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Узбекистан была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до 200 м³/сек., - По результатам командировки министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Узбекистан была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до 200 м³/сек., сообщает пресс-служба Минэкологии.





По состоянию на 28 июля сброс воды из головного сооружения "Достык" в створ реки Сырдарья осуществляется объемом 20 м³/сек. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту "Акжар" (приток к водохранилищу "Бахри Точик") и, соответственно, увеличения попуска из водохранилища.





Вместе с тем узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения "Достык" в створ реки Сырдарья до 50 м³/сек.





Кроме того, в этот же день попуск воды из Чарвакского водохранилища (Газалкентская ГЭС) по сравнению с предыдущим днем (27 июля) был увеличен с 290 м³/сек. до 310 м³/сек.





Однако этот объем воды все же недостаточен для осуществления сброса воды в створ реки Сырдарья и направляется по водохозяйственным каналам для нужд орошения в бассейне реки Чирчик.



