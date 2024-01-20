19.01.2024, 09:35 50706
В 2024 году запустят новые авиарейсы из Казахстана в Италию
Фото: Depositphotos
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Планируется увеличение количества рейсов по маршруту Алматы - Милан, открытие авиасообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом. Об этом сообщил президент авиакомпании Neos Лупо Раттацци на встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Президент РК отметил, что наличие прямого авиасообщения между странами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы - Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба Акорды.
Также президент встретился с главным исполнительным директором Maire Tecnimont Алессандро Бернини и обсудил перспективы сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.
По его словам, амбициозные планы Maire Tecnimont, направленные на существенное сокращение выбросов углекислого газа и развитие зеленых технологий, представляют большой интерес для Казахстана, поскольку РК в рамках Парижского соглашения приняла обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и стремится внедрить лучшие технологии в производстве.
Президент положительно оценил участие компании в строительстве газохимического комплекса в РК. Договор с Maire Tecnimont по базовому проектированию участка полимеризации второй очереди строительства газохимического комплекса в Атырауской области был подписан в апреле прошлого года.
Кроме того, Токаев принял главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско.
В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти - 63,5 млн тонн. Общий объем добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 млн тонн. По мнению президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.
Глава государства также был проинформирован о планах итальянской компании по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью 250 МВт в Мангистауской области и производству растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.
Помимо этого, президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони перспективы реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе Казахстана. Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалистов и трансферту технологий.
Как отметил глава государства, Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.
Кроме того, итальянской компании было предложено рассмотреть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства.
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19.01.2024, 19:06 24806
В Казахстане начал работать новый международный торгово-логистический центр
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 19 января, на казахстанско-китайской границе, близ поселка Достык, начал свою работу новый международный торгово-логистический центр, сообщает пресс-служба Минстранспорта.
Проект реализован ТОО "Dostyk Storage" совместно с КГД МФ РК. Основной целью проекта является развитие и улучшение приграничной логистической инфраструктуры и увеличение пропускной способности автоперехода "Алаколь".
Транспортно-логистический центр - это первый хаб на восточных границах. Достык является входной точкой, самой передовой на границе Востока - Казахстана и Европы", - сказал на церемонии открытия комплекса вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Новые складские мощности позволят увеличить пропускную способность таможенного поста "Алаколь" таможни "Достык" с 200 до 600 грузовых автотранспортных средств в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн.
В настоящее время усилиями таможенного поста "Алаколь" у нас в одну сторону проходит 180 автомобилей. В этом году планируем завершить модернизацию этого поста и поднять грузопоток до 500 автомашин", - отметил председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.
19.01.2024, 17:11 29211
Папа римский поблагодарил Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия Дополнено
Фото: Акорда
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Ватикан. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым папа римский Франциск поблагодарил лидера Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность верховному понтифику католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.
Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии", - заявил президент Казахстана.
Как отметил глава государства, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение справедливого Казахстана.
Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания - неотъемлемая часть моего политического курса", - подчеркнул лидер Казахстана.
В контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Кроме того, ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.
Президент Казахстана выразил признательность папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.
Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", - сообщил глава государства.
В завершение аудиенции президент поблагодарил папу римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.
Дополнено 19.01.2024, 17.45
Глава государства встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, информирует Акорда.
В ходе встречи с секретарем Святого Престола Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с папой римским Франциском.
По словам президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.
В завершение разговора глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Италию.
19.01.2024, 13:18 40296
Кайрат Рахимов возглавил ТОО "МАЭК"
Фото: primeminister.kz
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Актау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу ТОО "МАЭК" нового генерального директора Кайрата Рахимова, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Ранее Рахимов занимал должность председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности". До этого в разные годы возглавлял департамент развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики, также работал вице-министром Министерства энергетики РК.
Глава региона выразил уверенность, что опыт нового руководителя позволит ему преодолеть все вызовы, стоящие перед предприятием, и дал ряд конкретных поручений, касающихся работы энергокомбината.
Ранее генеральный директор ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост.
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты. Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям.
Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы региона.
19.01.2024, 12:47 42071
Министр обороны рассказал подробности подготовки казахстанских миротворцев к отправке на Ближний Восток
Глава ведомства сообщил, как ведется отбор военнослужащих, их первостепенные задачи и т.д.
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал процесс подготовки казахстанских миротворцев к отправлению на Ближний Восток, передает корреспондент агентства.
На сегодня все требования по оснащению нашего подразделения выполнены. Это доказано тем, что международная комиссия, выдавшая лицензию, оценила подготовку на очень высоком уровне", - проинформировал министр.
Казахстанские военнослужащие отправятся на Ближний Восток сроком на год. Как добавил спикер, по месту размещения казахстанских подразделений обстановка стабильная и спокойная. Там боевые действия не ведутся.
Причем хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет, только профессиональные военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения", - дополнил Жаксылыков.
По его словам, если в течение года миссия Казахстана будет высоко оценена ООН, то перед республикой будут ставить следующие задачи, соответственно, контингенты Казахстана будут увеличиваться.
Мы отбираем миротворцев в первую очередь по моральным и деловым качествам: состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень личной подготовки как военнослужащего, соответственно, знание языка и восприятие знания законодательства", - рассказал спикер.
Журналисты спросили министра обороны, существуют ли гарантии сохранения жизни военнослужащих Казахстана в ходе выполнения миссии.
Мы всегда находимся в зоне риска, и в мирное время. Никто не может гарантировать, что в ходе выполнения миссии не произойдет(...) бытовой случай", - ответил он.
Тогда пресса поинтересовалась, какую компенсацию получат семьи миротворцев в случае гибели родных.
Десятилетний оклад военнослужащего. Плюс пятилетний оклад полностью для семьи. В таком случае государство берет на себя обязательство по социальному обеспечению. Надеемся, что со стороны ООН также будет оказана помощь. Мы надеемся, что не допустим этого", - уточнил Жаксылыков.
Он подчеркнул, что первостепенные задачи перед миротворцами - это разъединение противоборствующих сторон, патрулирование, несение службы на блокпостах, разминирование местности, выполнение гуманитарных функций и прочее. Военнослужащий не имеет права применять оружие как некомбатант.
Также министр сообщил, что дополнительные 8 млн долларов, выделенные на отправление миротворцев, пойдут на перевозку военных и техники. На протяжении года каждый военнослужащий будет получать свыше 1 тысячи долларов в месяц.
Ранее сообщалось, что Казахстан направит самостоятельный миротворческий контингент в район Голанских высот.
19.01.2024, 12:15 43936
Единый часовой пояс установят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Единый часовой пояс установят в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.
Внесены изменения в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что согласно изменениям акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00.00 следует перевести местное время на 1 час назад.
Напомним, сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.
19.01.2024, 11:29 45666
Перестановки в Национальном курултае произвел президент
В новый состав курултая вошли журналисты, спортсмены, депутаты, члены национальных ассоциаций и т.д.
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В составе Национального курултай произошли изменения, сообщает Акорда.
К работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:
- уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева;
- председатель ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Юрий Шин;
- Қазақстанның Еңбек Ері;
- учитель средней школы-лицея № 7 г. Семея Алма Шукыжанова;
- депутаты мажилиса Нурлан Ауесбаев и Никита Шаталов;
- председатель правления, ректор Zhubanov university Лаура Карабасова;
- спортсменка по паралегкой атлетике Айсулу Сулейменова;
- лидер дунганского этноса Лугмар Буларов;
- телеведущая, журналист информационного агентства "Азаттық рухы" Кристина Гринько.
Кроме того, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов.
Из состава Национального курултая выведены:
Бауыржан Алтеев, Амангельды Толамисов, Гульмира Канай, Сергей Огай, Жигули Дайрабаев, Казбек Майгельдинов, Берик Уали, Анастасия Тимощенко-Боровикова, Серик Сарыбай, Даулет Турлыханов, Алексей Лодочников, Сарсен Куранбек, Эдик Суларов.
В настоящее время ведется работа по подготовке к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдет этой весной, как было анонсировано в интервью главы государства в газете "Egemen Qazaqstan".
19.01.2024, 10:26 49126
Казахстан направит самостоятельный миротворческий контингент в район Голанских высот
Фото: Минобороны РК
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Казахстана одобрил отправку военнослужащих для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в Южном Судане.
Следует особо отметить направление первого национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах. Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического участия контингента в миссии", - сказал в ходе совместного заседания палат парламента министр обороны РК Руслан Жаксылыков.
Он отметил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию.
На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Задачи, которые предстоят перед нами: в первую очередь это патрулирование районов, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться резерве. Для этих целей мы обеспечиваем нашу роту боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением", - уточнил Жаксылыков.
По его словам, с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.
В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров - в Западной Сахаре, 2 офицера - в Центральноафриканской Республике, 2 офицера - в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих - в Ливане.
Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН", - отметил министр.
По его словам, направление контингента в миротворческие миссии ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене. В условиях нарастающей геополитической напряженности появляются новые риски и вызовы региональной и национальной безопасности, часть из которых может потребовать реагирования военными методами. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боеготовности войск и наработки практического опыта противодействия современным угрозам. Участие в миссиях ООН позволит Вооруженным силам Казахстана приобрести необходимые боевые навыки, характерные для миротворческих операций, которые будут использованы для совершенствования боевой выучки войск.
На основании изложенного, в соответствии с подпунктом 5) статьи 53 Конституции вносится предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН: "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия - Израиль); "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина - Израиль); "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан); "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан)", - сказал Руслан Жаксылыков.
Депутаты парламента поддержали данное предложение.
19.01.2024, 08:29 43011
В Казахстане начнутся кардинальные реформы - Токаев
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" в Риме.
В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7%, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель - привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", - подчеркнул глава государства.
Токаев отметил, что, несмотря на геополитическую ситуацию в мире, Республика Казахстан уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе.
Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан Инвестиционный совет, наделенный широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки", - отметил он.
По мнению Токаева, энергетический сектор является основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.
Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии - давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", - заявил президент.
Говоря о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, президент подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 трлн кВт-ч. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 ГВт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет "зеленых" источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды", - сказал президент.
Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, глава государства призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.
По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", - заявил Токаев.
По мнению президента, еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль. В стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути". Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота" Также поддерживаем инициативу "Большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более $35 млрд. В ближайшие три года мы планируем построить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", - сказал президент.
Токаев отметил, что более 70% территории РК пригодно для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии.
Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока", - подметил президент.
Также глава государства проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики. Он призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать свое производство в Казахстане. Отдельно лидер Казахстана остановился на преимуществах развития IT-отрасли и международного финансового центра "Астана".
По данным Акорды, в завершение круглого стола состоялась церемония подписания следующих документов:
- соглашение между АО "Самрук-Казына" и Balestra, определяющее условия и сроки реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в селе Тайконыр Сузакского района Туркестанской области;
- рамочное соглашение между АО "НУХ "Байтерек" и SACE об установлении лимита по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики;
- соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Энерго" и Ansaldo Energia SpA, предусматривающее реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт;
- меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен" и Confiindustria, направленный на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом Казахстана и Италии.
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