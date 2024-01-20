В 2024 году запустят новые авиарейсы из Казахстана в Италию  

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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Планируется увеличение количества рейсов по маршруту Алматы - Милан, открытие авиасообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом. Об этом сообщил президент авиакомпании Neos Лупо Раттацци на встрече с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.





Акорда





Президент РК отметил, что наличие прямого авиасообщения между странами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы - Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба Акорды.









Акорда





Также президент встретился с главным исполнительным директором Maire Tecnimont Алессандро Бернини и обсудил перспективы сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.





По его словам, амбициозные планы Maire Tecnimont, направленные на существенное сокращение выбросов углекислого газа и развитие зеленых технологий, представляют большой интерес для Казахстана, поскольку РК в рамках Парижского соглашения приняла обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и стремится внедрить лучшие технологии в производстве.





Президент положительно оценил участие компании в строительстве газохимического комплекса в РК. Договор с Maire Tecnimont по базовому проектированию участка полимеризации второй очереди строительства газохимического комплекса в Атырауской области был подписан в апреле прошлого года.





Акорда





Кроме того, Токаев принял главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско.





В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти - 63,5 млн тонн. Общий объем добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 млн тонн. По мнению президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni.





Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.





Глава государства также был проинформирован о планах итальянской компании по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью 250 МВт в Мангистауской области и производству растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.





Акорда





Помимо этого, президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони перспективы реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе Казахстана. Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалистов и трансферту технологий.





Как отметил глава государства, Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.





Кроме того, итальянской компании было предложено рассмотреть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства.