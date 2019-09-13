В акимате Алматинской области назначили заместителя акима и руководителя аппарата

Талдыкорган. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской области назначили заместителя акима и руководителя аппарата акима региона, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматинской области Байжуманов Батыржан Кулаймергенович освобожден от должности руководителя аппарата акима региона и назначен заместителем акима Алматинской области, сообщила пресс-служба главы региона.

Вместе с тем Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич распоряжением акима области освобожден от должности заместителя акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.

Батыржан Байжуманов родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет по специальностям "Ученый агроном", "Менеджер государственного управления". В 2008 году прошел обучение по программе "Децентрализация" в Университете Дьюка (США).

Трудовой путь начал в 1999 году, работал в бизнес-структурах Алматы.

В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, старшим специалистом, экспертом канцелярии премьер-министра РК, главным экспертом, консультантом Канцелярии президента РК, инспектором, государственным инспектором администрации президента РК, заместителем председателя правления АО "КазАгроИнновация", затем председателем правления АО "Национальный аграрный научно-образовательный центр".

С апреля 2017 года - руководитель аппарата акима Алматинской области.

Также, по сообщению пресс-службы, распоряжением акима Алматинской области Бектасов Темирлан Амангельдиевич назначен руководителем аппарата акима Алматинской области.

Темирлан Бектасов родился в 1969 году. Окончил Алматинский гидромелиоративный техникум, Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальностям "техник-гидротехник", "инженер-строитель".

Трудовой путь начал инженером технического контроля в кооперативе "Строитель" Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и овощеводства.

В разные годы работал техником І степени, инженером ІІ степени ГКП "Производственно-проектированное архитектурно-планировочное бюро Карасайского района", заведующим отдела архитектуры и строительства по городу Каскелену, заместителем директора ГКП "Саулет" ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района", начальником отделов архитектуры и градостроительства Жамбылского и Карасайского районов, начальником Алматинского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, акимом Талдыбулакского сельского округа Кербулакского района, заместителем руководителя, руководителем управления строительства Алматинской области.

С декабря 2017 года являлся акимом Панфиловского района.

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