В акимате Алматы переименовали управления

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ТАШКЕНТ. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Ташкенте состоялось второе совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Делегацию Министерства энергетики РК возглавил первый вице-министр Мурат Журебеков, сообщает пресс-служба МЭ РК.

В ходе встречи министры профильных министерств Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы последовательного и поэтапного подхода к декарбонизации энергетического сектора стран региона. Особое внимание было уделено вопросу развития возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Как отметил в своем выступлении первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, в Казахстане с 2018 года применяется открытый механизм международных аукционных торгов. Этот механизм позволил, с одной стороны, сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны - сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.

В рамках заседания были приняты документы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики государств - членов ШОС. Принятая программа сотрудничества государств - членов ШОС по возобновляемой энергетике формирует общие подходы дальнейшего сотрудничества в области ВИЭ и развития инновационных технологий. Также был утвержден план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества государств - членов ШОС в сфере энергетики.

Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в 2023 году в Индии.