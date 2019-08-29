Кызылорда. 28 августа. Kazakhstan Today - В акимате Кызылординской области назначили заместителя акима и руководителя аппарата, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич назначен заместителем акима Кызылординской области", - сообщила пресс-служба акима региона.

Наурызбай Байкадамов родился в 1967 году. Окончил Кызылординский педагогический институт имени Н. Гоголя. Кандидат исторических наук, академический доцент Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем истории в средней школе №139 в Сырдарьинском районе. В 1994-2003 годах - преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

С 2003 по 2008 годы - директор колледжа при Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата, заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан".

С 2008 по 2016 годы - проректор по воспитательной работе Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата, руководитель Управления образования Кызылординской области, первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан".

С 2016 года занимал должность секретаря Кызылординского областного маслихата.

Кроме этого, распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК Амреев Галым Махмутбаевич назначен на должность руководителя аппарата акима Кызылординской области.

Галым Амреев родился в 1970 году. Окончил Московский экономико-статистический институт и Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата. Трудовую деятельность начал менеджером акционерного общества "Кызмет".

В 2001-2011 годах занимал ответственные руководящие должности в Министерстве экономики и торговли, Министерстве индустрии и торговли, а также в Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2012 по 2016 годы - директор департамента инновационной политики АО "Самрук-Казына", заместитель акима Кызылординской области.

С августа 2016 года занимал должность акима Жанакорганского района.

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