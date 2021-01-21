В акимате Павлодарской области произошли кадровые перестановки

Павлодар. 20 января. Kazakhstan Today - Новым руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области стал уроженец региона Марат Зенов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , предыдущий руководитель управления пассажирского транспорта Ринат Койсоймасов уволился после разбирательств на совете по этике.

Марат Зенов родился в Иртышском районе в 1983 году. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова, в 2010 году - Инновационный Евразийский университет. По образованию - инженер-экономист и магистр местного государственного управления.

С 2006 по 2009 годы работал главным специалистом технического отдела автомобильных дорог в департаменте пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

С 2009 по 2012 годы - начальник технического отдела автомобильных дорог этого же ведомства.

С 2012 по 2013 годы был главным экспертом департамента финансов и инвестиционных проектов Министерства образования и науки РК.

В 2013 году работал ведущим и главным специалистом в ревизионной комиссии по Павлодарской области.

В разные годы работал в управлении сельского хозяйства, ревизионной комиссии, был руководителем отдела ЖКХ в Аксу, замакима района Теренколь.

С июня по октябрь 2020 года руководил отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

С октября 2020 года до нынешнего назначения возглавлял отдел государственных закупок областного центра.

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