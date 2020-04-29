Кокшетау. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области решают вопрос обеспечения качественной питьевой водой, передает Kazakhstan Today.

В селе Талапкер, которое находится неподалеку от столицы, - всего лишь в 15 километрах, население всегда испытывало нужду в централизованном водоснабжении. В этом направлении местными властями принимаются меры, которые позволят значительно улучшить качество жизни сельчан", - сообщает управление внутренней политики области.

С прошлого года в Талапкере ведется масштабная работа по созданию новой инфраструктуры водообеспечения, в перспективных планах у властей - обеспечить качественной питьевой водой порядка 15 тыс. человек, а пока здесь идет строительство разводящих водопроводных сетей и водонапорной станции.

Недавно строительство этого объекта вызвало у населения неоднозначную реакцию. По словам жителей, водонапорная башня закроет альтернативный проезд, созданный ими 5 лет назад между соседними улицами.

Как пояснили в районном акимате, по этому вопросу проведена встреча руководства названного госоргана с местными жителями и представителями строительной компании, по итогам которой было принято решение о переносе места строительства водонапорной станции без ущерба интересам местных жителей.

Как ранее и было обещано сельчанам, вопрос с переносом локации водонапорной башни решен положительно и ход строительства находится под контролем. Поэтому населению незачем волноваться", - прокомментировал аким Талапкерского сельского округа.

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