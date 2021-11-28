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В Акмолинской области ряд должностных лиц привлечен к ответственности за коррупцию подчиненных

25.11.2021, 17:53 22438
В Акмолинской области ряд должностных лиц привлечен к ответственности за коррупцию подчиненных
Фото: ainews.kz
КОКШЕТАУ. 25 НОЯБРЯ - В Акмолинской области ряд должностных лиц привлечен к ответственности за коррупцию подчиненных. В Антикоррупционной службе напомнили, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По поручению Главы государства в ноябре 2019 года на законодательном уровне введен институт отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных", - сообщает департамент Антикоррупционной службы Акмолинской области.

 
Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в рамках реализации данной нормы несколько должностных лиц Акмолинской области уволены после подачи заявления об отставке, а также привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных преступлений своими подчиненными.
 

К примеру, руководитель Кокшетауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК привлечен к дисциплинарной ответственности в виде "неполного служебного соответствия" за получение взятки главным специалистом-государственным санинспектором данного госоргана", - сообщили в департаменте.

 
Антикоррупционной службой области на постоянной основе осуществляется мониторинг зарегистрированных преступлений и вынесенных судебных приговоров. 
 

В настоящее время имеется еще ряд уголовных дел, по которым после принятия процессуальных решений и вступления в силу судебных приговоров будут рассмотрены вопросы о персональной ответственности руководителей за совершение их подчиненными коррупционного правонарушения", - отметили в ведомстве.

 
В Антикоррупционной службе напомнили, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.
 
В ведомстве отметили, что согласно закону "О государственной службе" заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.
 
В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность.
 
 

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США отметили положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане

27.11.2021, 20:22 35587
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Комиссия США по международной религиозной свободе отметила положительные изменения в сфере религиозных свобод в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ежегодном докладе Комиссии о ситуации с религиозной свободой в мире за 2020 год отражены положительные изменения и инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению ситуации в сфере религиозных свобод, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
19 ноября председатель Комиссии Надин Маенза и ее заместитель Нури Туркель направили официальный комментарий к ноябрьским поправкам 2021 года к проекту Закона РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. В письме они выразили признательность правительству страны за неизменную приверженность реформам в сфере свободы вероисповедания.  
 

Признавая, что для принимаемых реформ требуется время, мы уверены в вашей неизменной приверженности, включая решение вопросов, не вошедших в действующее законодательство. Представленный проект поправок демонстрирует реальный прогресс, а их недавний пересмотр символизирует добросовестные усилия вашего правительства в рассмотрении вопросов, поднятых Комиссией, нашими партнерами в правительстве США и гражданским обществом", - говорится в письме. 

 
В комментарии выражено стремление к продолжению совместного диалога по вопросам обязательной регистрации и криминализации оскорбления религиозных чувств в рамках будущих заседаний рабочей экспертной группы между Казахстаном и США по религиозной свободе. Также дана высокая оценка рабочим отношениям между правительством Казахстана и Комиссией.
 

Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер

27.11.2021, 19:55 41257
Обеспечить чистой питьевой водой 100% населения Мангистауской области поручил премьер
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 27 НОЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. кубометров, в том числе 3 проекта мощностью 35 тыс. кубометров в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Проекты - часть комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, который был принят правительством 4 ноября. В нем предусмотрена реализация 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. В частности, поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. 
 

Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения - на 40% и в целом экономики региона - на 32%". 

 
Глава правительства также ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды "Zhamal-ai Ltd" мощностью 120 тыс. пар обуви в год. 
 
В ходе посещения онкологического диспансера Актау премьер-министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области. 
 
Кроме того Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром". До 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. кубометров в сутки. 
 
Глава правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау.

Ранее премьер-министр провел совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.  
 

Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе

27.11.2021, 10:15 98821
Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе
Фото: akorda.kz
БРЮССЕЛЬ. 27 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе. Глава государства встретился с председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии.
 
В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства "зеленого" водорода в Мангистауской области.
 

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил прогресс в работе над начатыми ранее инвестиционными проектами и отметил их стратегическую важность для Казахстана. Президент заверил, что будет держать на личном контроле ход реализации проектов компании в нашей стране. Наряду с этим он указал на необходимость соблюдения всех экологических нормативов и рекомендаций", - отметили в пресс-службе.

 
По завершение встречи в присутствии главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между правительством Казахстана и Svevind Group.

 
 

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