В ВКО за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей госорганов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области за коррупцию подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечены ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С момента проведения мониторинга реализации института по отставке и персональной ответственности первых руководителей за коррупционные преступления своих подчиненных в области ряд руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. К примеру, руководитель областного управления мобилизационной подготовки привлечен к дисциплинарной ответственности - ему объявлен выговор за хищение подчиненным сотрудником бюджетных денежных средств. Другой пример, руководитель отдела предпринимательства Семея привлечен к дисциплинарной ответственности - ему объявлен выговор за получение взятки подчиненным сотрудником. Аким Коныршаулинского сельского округа Урджарского района получил строгий выговор за совершение хищения бюджетных средств главным специалистом данного госоргана", - сообщили в Антикоррупционной службе ВКО.

По информации ведомства, на сегодняшний день в данном мониторинге еще восемь руководителей различного уровня.

Напомним, что на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных. Теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Первый руководитель подает в отставку в течение десяти календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Стоит отметить, что согласно закону "О государственной службе", заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку - это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.





В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Наряду с этим законом, подписанным главой государства, введена обязанность руководителей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.