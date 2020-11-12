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В Акмолинской области усиливают карантинные меры

11.11.2020 12205
В Акмолинской области усиливают карантинные меры
Кокшетау. 11 ноября. Kazakhstan Today - В регионе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией с 13 ноября вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры в соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 10 ноября №170, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина на брифинге в Региональной службе коммуникаций, по периметру карантинной зоны города Кокшетау будет усилена работа санитарных постов. Теперь жители других областей смогут въезжать на территорию области при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток, сообщает управление внутренней политики.
 
Новым постановлением вводится ограничение передвижения жителей в пешем порядке, а также водителей автотранспорта в период с 21.00 до 06.00.
 
По словам спикера, изменен график работы общественного транспорта: в будние дни - с 08.00 до 20.00, в субботние дни - с 08.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. В воскресные и праздничные дни работа общественного транспорта приостанавливается. 
 
Кроме того, вводятся ограничения по режиму работы торгово-развлекательных центров, торговых объектов, непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров с режимом работы с 10.00 до 19.00 в будние дни, в субботние дни - с 10.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни их работа приостанавливается.
 
Сохраняется запрет на проведение различных массовых мероприятий, работу развлекательных заведений, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, религиозных объектов.
 
По-прежнему, по предварительной записи, с 08.00 до 19.00, будут работать салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги, фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, бассейны. В воскресные дни их работа приостанавливается.
 
К слову, в настоящее время Акмолинская область находится в "желтой зоне" распространения коронавирусной инфекции. В области в период с 3 по 9 ноября зарегистрировано 254 случая COVID-19. Показатель на 100 тысяч человек составляет 32,3.
 
 

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