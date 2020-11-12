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В Казахстане выявлены 568 заболевших коронавирусом за сутки

11.11.2020 10396
В Казахстане выявлены 568 заболевших коронавирусом за сутки
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане выявлены 117 904 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 14 926 (+37);
 
Алматы - 15 020 (+30);
 
Шымкент - 5270 (+3);
 
Акмолинская область - 4104 (+45);
 
Актюбинская область - 3377 (+7);
 
Алматинская область - 5269 (+14);
 
Атырауская область - 11 373 (+7);
 
Восточно-Казахстанская область - 12 532 (+237);
 
Жамбылская область - 4230 (+5);
 
Западно-Казахстанская область - 7324 (+24);
 
Карагандинская область - 10 737 (+12);
 
Костанайская область - 4049 (+61);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3410 (+2);
 
Павлодарская область - 4787 (+52);
 
Северо-Казахстанская область - 4806 (+30);
 
Туркестанская область - 3428 (+2).
 
Всего в стране выявлено 117 904 заболевших.
 

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