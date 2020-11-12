В Казахстане выявлены 568 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 926 (+37);
Алматы - 15 020 (+30);
Шымкент - 5270 (+3);
Акмолинская область - 4104 (+45);
Актюбинская область - 3377 (+7);
Алматинская область - 5269 (+14);
Атырауская область - 11 373 (+7);
Восточно-Казахстанская область - 12 532 (+237);
Жамбылская область - 4230 (+5);
Западно-Казахстанская область - 7324 (+24);
Карагандинская область - 10 737 (+12);
Костанайская область - 4049 (+61);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3410 (+2);
Павлодарская область - 4787 (+52);
Северо-Казахстанская область - 4806 (+30);
Туркестанская область - 3428 (+2).
Всего в стране выявлено 117 904 заболевших.
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