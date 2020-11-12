В Казахстане выявлены 568 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане выявлены 117 904 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 926 (+37);

Алматы - 15 020 (+30);

Шымкент - 5270 (+3);

Акмолинская область - 4104 (+45);

Актюбинская область - 3377 (+7);

Алматинская область - 5269 (+14);

Атырауская область - 11 373 (+7);

Восточно-Казахстанская область - 12 532 (+237);

Жамбылская область - 4230 (+5);

Западно-Казахстанская область - 7324 (+24);

Карагандинская область - 10 737 (+12);

Костанайская область - 4049 (+61);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3410 (+2);

Павлодарская область - 4787 (+52);

Северо-Казахстанская область - 4806 (+30);

Туркестанская область - 3428 (+2).

Всего в стране выявлено 117 904 заболевших.

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