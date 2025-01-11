В Актюбинской области около 600 га земель сельхозназначения вернули в госсобственность

Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств

Рассказать друзьям

Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.





Включение проверки на владельца кода маркировки в системе маркировки и прослеживаемости товаров имеет большое значение для обеспечения целостности, безопасности и надежности всей системы. На сегодняшний день проверка владельца кода маркировки в ИС МПТ отключена, что позволяет участникам оборота лекарственных средств формировать документы прослеживаемости, не являясь владельцами кодов, и осуществлять дальнейшие поставки. Однако это создает определенные риски для системы прослеживаемости и безопасности оборота лекарств.





Если система не проверяет владельца кода маркировки, могут возникать риски использования неправомерно полученных кодов маркировки. Например, участники оборота могут формировать документы о товарах, не являясь их законными владельцами, что может привести к распространению незаконных товаров на рынке. Данная мера позволит повысить эффективность системы маркировки, улучшить взаимодействие между участниками рынка и государственными органами, а также обеспечит надежную защиту потребителей", - рассказала руководитель проекта маркировки и прослеживаемости лекарств единого оператора Анар Карибаева.





Включение проверки владельца кода маркировки требует предварительной подготовки и адаптации всех участников оборота лекарственных средств, в том числе производителей, дистрибьюторов, аптеки, медицинские учреждения и др. Для эффективного перехода необходимо заранее уведомить всех участников оборота и обеспечить настройку систем и обучение сотрудников.





По состоянию на 6 января 2025 года в ИС МПТ зарегистрировано 3173 аптечные организации, 276 аптечных складов, 1780 медицинских организаций, являющиеся поставщиками ФСМС и 768 государственных медицинских организации.





Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка и прослеживаемость лекарственных средств.