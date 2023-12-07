06.12.2023, 20:21 17616
В Актюбинской области Токаеву представили разработки ученых
Фото: Акорда
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, был открыт во исполнение поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования.
Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям, как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.
В рамках осмотра выставки научных достижений главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках.
Также Касым-Жомарт Токаев посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счет частных инвестиций. На сегодняшний день в учебном заведении знания получают 3600 учеников. Глава государства побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учебе.
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06.12.2023, 19:17 20366
Токаев поручил акиму Актюбинской области построить новое здание театра
Фото: Акорда
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Актобе, возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанову и Куандыку Шангитбаеву, сообщает пресс-служба Акорды.
Программу визита продолжило знакомство Касым-Жомарта Токаева с работой Актюбинского областного театра драмы имени Ахтанова.
Глава государства отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.
В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.
В завершение встречи президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.
Ранее президент поручил ускорить решение проблемы экологии в Актюбинской области.
06.12.2023, 13:09 35576
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область
Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона и реализуемыми инвестиционными проектами
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщает Акорда.
Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Также он посетит ряд социально-культурных объектов.
06.12.2023, 12:41 36606
Набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве - Минюст
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев сообщил, при каких условиях петиция о бытовом насилии будет рассматриваться в правительстве.
Я понимаю, что петиция на базе 2021 года набрала определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой онлайн-платформы и не в соответствии с принятым законом. Я считаю, что нужно руководствоваться законом. А на базе принятого закона разрабатывается новая платформа, на ее основании нужно создать соответствующую петицию и потом ее уже направлять", - сказал министр.
При этом глава Минюста добавил, что все возмущения относительно сроков введения онлайн-платформы в эксплуатацию, а следовательно, и рассмотрения петиции нужно адресовать Министерству информации, так как это технические вопросы. По его мнению, платформа должна заработать в ближайшее время.
Ескараева также спросили, будет ли платформа бесплатной.
Я не готов сказать, бесплатной или платной она будет. Могу предположить, что платформа должна быть бесплатной. Если хотите, предоставлю информацию по закону позже", - ответил глава ведомства.
Ранее в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.
Также министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло в ноябре этого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
06.12.2023, 12:01 33586
Лицензировать деятельность интернет-провайдеров намерены в Казахстане
Поправки позволят защитить информационное пространство и своевременно реагировать на возникновение реальных и потенциальных угроз
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало поправки в проект закона РК по вопросам связи и почты.
Законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 декабря 2023 года.
Предоставление услуг доступа к интернету связано с формированием, созданием, преобразованием, обработкой, передачей, использованием, хранением информации, оказывающей воздействие в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию. Добавление данных видов лицензий в закон РК "О разрешениях и уведомлениях" позволит защитить информационное пространство и своевременно реагировать на возникновение реальных и потенциальных угроз", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь. Треть опрошенных выразили недовольство работой интернет-провайдеров.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?". Большинство опрошенных ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости" (81.65%). 3,67% респондентов считают, что качество и стоимость связи соответствуют. О необходимости поменять тарифы высказались 11.93% опрошенных. 3,75% ответили: "Мне все равно".
06.12.2023, 09:51 47796
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии
Фото: Акорда
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днем независимости, сообщила пресс-служба Акорды.
Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия - давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и "зеленый" рост", - говорится в телеграмме.
05.12.2023, 19:13 85246
Президент Казахстана дал интервью телеканалу Euronews
Глава государства рассказал о планах Казахстана по декарбонизации и диверсификации экономики
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью корреспонденту телеканала Euronews Галине Полонской, сообщает "Хабар 24".
Глава государства рассказал о планах Казахстана по декарбонизации и диверсификации экономики, принимаемых мерах по защите экологии, включая постепенное снижение использования угля в энергобалансе страны.
Мы достаточно серьезно относимся к декарбонизации нашей экономики, ее диверсификации, приданию импульса развитию неуглеродных секторов в Казахстане. Это настоящий вызов, он предполагает, прежде всего, огромных изменений в нашем мировоззрении. Я признаю, что это общий тренд, мирового экономического развития и Казахстан здесь не будет отставать. Одновременно мы очень привержены защите окружающей среды. Да, Казахстан все еще использует уголь, в своем энергобалансе, но я думаю, в ближайшем будущем произойдет позитивный сдвиг", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Расширенное интервью президента Казахстана об экономическом потенциале Казахстана и развитии экономических связей стран региона Euronews планирует показать в эфире на этой неделе.
05.12.2023, 18:17 86756
Токаев и посол России в Казахстане рассмотрели перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства
Глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей
Фото: Акорда
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил, что между странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.
По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники.
05.12.2023, 18:00 78031
Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям - президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.
Также подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.
Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана.
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