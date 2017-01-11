В Алматы после завершения Универсиады в Атлетической деревне откроется ЦОН

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Алматы после завершения Универсиады в Атлетической деревне откроется Центр обслуживания населения, сообщила пресс-служба акима города.

"Новый Центр обслуживания населения Алатауского района откроется в Атлетической деревне сразу после окончания Универсиады-2017, которая пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. ЦОН расположится в двухэтажном здании общей площадью около 1260 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в акимате, на первом этаже планируется размещение сектора самообслуживания Connection Point с 5 терминалами пункта общественного доступа, сектора выдачи готовых документов, консультации, зоны ожидания и детской площадки. Второй этаж предусматривает размещение операционного зала и отдела миграционной полиции УВД Алатауского района города.

В пресс-службе также отметили, что в данный момент отдел ЦОНа Алатауского района расположен в помещении площадью 700 квадратных метров. Там работают 84 сотрудника, пропускная способность - до 500 человек в день. Согласно статистическим данным, в 2016 году отделом было оказано более 800 тыс. услуг, что в полтора раза превышает данные за предыдущий год.

Следует отметить, что переезд в новое помещение значительно повысит качество оказания государственных услуг и позволит увеличить пропускную способность граждан примерно до 1,5 тыс. человек в день, сообщили в пресс-службе.

По информации акимата, в рамках программы наследия Универсиады-2017 на территории Атлетической деревни планируется реализация ряда проектов, направленных на повышение уровня жизни жителей района.

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