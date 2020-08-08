В Алматинской области проведена внезапная проверка системы ПВО

Талдыкорган. 7 августа. Kazakhstan Today - Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона, сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

Качество несения боевого дежурства по охране воздушного пространства и боевую готовность частей и подразделений войск ПВО проверила специально назначенная комиссия Генерального штаба ВС РК.

По указанию министра обороны Нурлана Ермекбаева в целях проверки частей постоянной боевой готовности противовоздушной обороны с использованием фактора внезапности с различных аэродромов подняты самолёты фронтовой авиации, одновременно запущены ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, имитировали условного противника, нарушившего воздушное пространство", - сообщили в Минобороны.

На главном командном пункте войск ПВО действия дежурных сил и средств подразделений противовоздушной обороны контролировал первый заместитель министра - начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

По замыслу проверки дежурные силы войск противовоздушной обороны должны обнаружить воздушные цели, отождествить их как нарушителей воздушного пространства и уничтожить (условно) расчётами зенитных ракетных подразделений.

В режиме реального времени с выполнением алгоритма обнаружения и сопровождения дежурными средствами частей войск ПВО Алматинского регионального гарнизона, летательные аппараты условного воздушного противника были уничтожены (условно). Учебно-боевая задача отработана.

Вместе с тем комиссией выявлены отдельные недостатки в организации ПВО-объектов, по перехвату и уничтожению малоразмерных целей, в том числе БПЛА. По результатам проверки будет проведен более детальный анализ действий расчетов и экипажей и выработан комплекс мер по совершенствованию системы ПВО", - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, осуществляя непрерывный контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства.

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