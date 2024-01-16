В Алматинской области установят памятник Заманбеку Нуркадилову  

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 5 января 2024 года № 8 внесены - Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 5 января 2024 года № 8 внесены изменения в правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.





Согласно документу, реализация работ по строительству и реконструкции дорог осуществляется путем проведения тендерных процедур по определению подрядчика.





Объемы работ по среднему ремонту определяются в технической документации на основании результатов осмотров дорог и ведомостей дефектов. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию осуществляется национальным оператором самостоятельно либо с привлечением подрядных компаний.





До начала тендерных процедур по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения необходимо наличие:





технико-экономического обоснования и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;

ПСД и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;

плана финансирования согласно нормативной продолжительности строительства, определяемого заказчиком согласно ПСД и утвержденного администратором бюджетных программ;

разрешительных документов по отведению земельных участков для реализации проекта, в том числе разрешения на строительство постоянных объектов, добычу сыпучих дорожно-строительных материалов.





Тендерные процедуры на строительно-монтажные работы начинаются одновременно с тендерными процедурами на оказание инжиниринговых услуг.





Подрядчик завершает работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в течение срока, предусмотренного договором, с прохождением испытаний слоев покрытия дороги, тестов на определение ровности и получением акта ввода объекта в эксплуатацию.





Подрядчик в течение двадцати одного календарного дня после подписания договора представляет на одобрение инженеру график мобилизации основной техники и оборудования, а также общий график производства работ.





Инженер в течение семи календарных дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с условиями договора инженер вносит коррективы и направляет подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний в течение семи календарных дней представляет на рассмотрение инженеру исправленные графики, с учетом замечаний инженера для согласования.





Период гарантийного обеспечения подрядчика начинается с момента подписания заказчиком акта о вводе объекта в эксплуатацию.





Гарантии качества на конструктивные элементы и работы при проектировании обеспечивают нормативные гарантийные сроки, определенные показателями эксплуатационного состояния, сроками устранения дефектов, их нормативным значением и значимостью в весенне-летне-осенний и зимний период по форме согласно приложению 4 к правилам, в том числе для:





земляного полотна и слоев основания дорожной одежды - не менее пяти лет; покрытия из цементобетона - не менее пяти лет; мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад - не менее пяти лет; водопропускных труб - не менее пяти лет; барьерных ограждений - не менее пяти лет; верхнего слоя покрытия из асфальтобетона - не менее пяти лет; нижнего слоя покрытия - не менее пяти лет; слоев износа - не менее трех лет; дорожных знаков - не менее трех лет; сигнальных столбиков - не менее двух лет; дорожной разметки - не менее шести месяцев.





При обнаружении дефектов, повреждений или замечаний, возникших по вине подрядчика, заказчик и (или) инженер должным образом уведомляют об этом подрядчика. При этом, за дефекты, повреждения и замечания, возникшие в результате некачественной эксплуатации, подрядчик не отвечает.





Подрядчик выполняет все работы по устранению выявленных (образовавшихся) дефектов и замечаний в соответствии с полученным уведомлением от заказчика и (или) инженера не позднее даты истечения гарантийного периода на работы либо участок работ.





Подрядчик выполняет все работы и обеспечивает сохранение объекта в должном состоянии в соответствии с условиями договора вплоть до окончания гарантийного периода.





В случае, если подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения в разумные сроки, заказчик назначает фиксированную дату, не позднее которой дефект или повреждения устраняются.





Также документом определен порядок финансирования работ по строительству и реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.