В Алматы к Дню столицы ввели в эксплуатацию очередные дома в 6 жилых комплексах

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - К празднованию Дня столицы в Алматы вводятся в эксплуатацию очередные дома в 6 жилых комплексах "Алатау Сити", "Акварель", Central Avenue, "Медеу Парк", "Теренкур Терраса", "Гулдер", передает Kazakhstan Today.

Данные объекты находятся в различных районах Алматы, включая Алатауский, Бостандыкский, Медеуский и Наурызбайский, и рассчитаны на свыше 1 тыс. квартир. Новые жилищные комплексы способствуют трансформации Алматы в "город без окраин", где у всех жителей города, независимо от района, будет набор ежедневно необходимых социальных услуг. Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев неоднократно отмечал, что необходимо создать условия для перелома ситуации и существенно повысить качество жизни на окраинах города, чтобы люди на окраинах получали те же услуги, что и жители центра", - сообщили в пресс-службе акимата города.

В пресс-службе подчеркнули, что "по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в городе ведется комплексная работа по повышению доступности жилья. С 10 июня 2019 года по сегодняшний день жильем были обеспечены более 3 тыс. нуждающихся, среди которых 284 многодетные семьи (по городской программе "Бакытты отбасы"), 258 многодетных и неполных семей, семьи, воспитывающие детей-инвалидов (по республиканской программе "Бакытты отбасы"), и 1050 - по программе арендное жилье для работающей молодежи до 29 лет".

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех казахстанцев с Днем столицы, а также выразить свою благодарность Елбасы, который инициировал эту программу. Программа является отличной возможностью для молодых людей, как я. Предоставленное по программе жилье очень комфортное, все условия на высоком уровне", - рассказала пресс-службе Акмарал Мактабаева, молодая горожанка, получившая жилье по программе "Алматы жастары".

Следует отметить, что недавно стартовал второй этап программы "Алматы жастары 3.0". Уникальность жилищной программы заключается в низкой процентной ставке - заем в размере до 13 млн тенге будет предоставляться под льготные 5% годовых. Кроме того, по инициативе акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева были упрощены условия участия в данной программе. Так, было отменено требование о регистрации в городе. Теперь отклоненные по этой причине заявления будут пересмотрены, и молодые люди без наличия двухлетней прописки в Алматы смогут подать свои заявки", - отметили в акимате.

Напомним, в Алматы самый крупный в стране жилищный фонд, насчитывающий свыше 8,4 тыс. многоквартирных домов, что обусловлено привлекательностью мегаполиса. На данный момент в очереди на приобретение жилья стоят более 26 тыс. горожан, среди которых большую часть составляют граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

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