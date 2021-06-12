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В Алматы назначен руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции

11.06.2021 7264
В Алматы назначен руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Мурат Ахметов назначен руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, кандидат юридических наук. 
 
С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области. 
 
В 2005-2007 годы - начальник департамента Генеральной прокуратуры РК. 
 
С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре Нур-Султана, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. 
 
В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области. 
 
До нынешнего назначения являлся руководителем 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
 

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