В Алматы назначен руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Мурат Ахметов назначен руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, кандидат юридических наук.

С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области.

В 2005-2007 годы - начальник департамента Генеральной прокуратуры РК.

С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре Нур-Султана, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области.

До нынешнего назначения являлся руководителем 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

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