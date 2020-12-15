В Алматы питание в частных детсадах станет бесплатным

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова состоялось рабочее онлайн-совещание с участием руководителя городского управления образования Лязат Жылкыбаевой, руководства районных управлений образования, а также председателя Объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация частных организаций образования" Розой Садыковой, передает Kazakhstan Today.

Ранее акиматом Алматы было инициировано введение из местного бюджета субсидирования расходов на питание детей в частных дошкольных организациях с государственным образовательным заказом. Данную инициативу поддержало Министерство образования и науки РК.

Главная цель - расширение охвата алматинских детишек дошкольным образованием путем субсидирования расходов родителей на питание детей в частных детсадах. Это, в свою очередь, позволит снизить нагрузку и решить дефицит мест в государственных детсадах, сообщили в акимате.

В частности, из местного бюджета планируется компенсировать 100% затрат на питание независимо от возраста воспитанника в частных детсадах с размещенным государственным образовательным заказом.

В ходе рабочего совещания были детально рассмотрены предлагаемые критерии выбора субсидируемых частных дошкольных организаций.

По итогам онлайн-совещания заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил важность вопроса охвата детей дошкольным образованием и поручил обсудить предлагаемые критерии механизма субсидирования с частным сектором и Ассоциацией частных организаций образования. "Поручение акима города Б. Сагинтаева – создать условия для значительного снижения очереди в детских садах. Это социально важный вопрос. Критерии выбора субсидируемых частных дошкольных организаций необходимо обсудить с частным сектором", - сказал Бабакумаров и призвал предпринимателей, работающих в этом сегменте дошкольных образовательных услуг, к активному сотрудничеству и участию в механизме субсидирования.

Как сообщили в акимате, в текущем году сдано в эксплуатацию 3 государственных детских сада, открыто 95 частных дошкольных организаций; продолжается строительство 4 детсадов, в следующем году начнется строительство еще 6 детсадов. В следующем году планируется создать дополнительно 12,7 тыс. мест. К 2022 году очередность в детские сады будет снижена на 70%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства