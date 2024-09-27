В Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях: идет внеплановая проверка

По результатам проверки в случае подтверждения нарушений будут приниматься административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений

Фото: gov.kz

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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph в предгорьях, - В городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph в предгорьях, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.





Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о проведении внеплановой проверки строящегося жилого комплекса по улице Жамакаева. При визуальном осмотре предварительно установлено, что заказчиком ТОО "Benta" допущены нарушения в части этажности объекта - согласно эскизному проекту, этажность объекта составляет 3 этажа+технический этаж. В настоящее время строительно-монтажные работы по данному жилому комплексу приостановлены", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что по результатам проверки в случае подтверждения нарушений будут приниматься административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений и приведение объекта в соответствие с разрешительной документацией.





Неисполнение требований предписания может повлечь за собой судебные разбирательства как на принудительное исполнение предписания, так и на частичный снос объекта", - добавили в акимате.





Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.





По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.





Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.





Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.





В частности, жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.





Ранее премьер-министр Бектенов отметил , что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.





Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.



