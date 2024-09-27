26.09.2024, 18:12 43746

В Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях: идет внеплановая проверка

По результатам проверки в случае подтверждения нарушений будут приниматься административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений
В Алматы приостановили строительство ЖК в предгорьях: идет внеплановая проверка
Фото: gov.kz
Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph в предгорьях, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о проведении внеплановой проверки строящегося жилого комплекса по улице Жамакаева. При визуальном осмотре предварительно установлено, что заказчиком ТОО "Benta" допущены нарушения в части этажности объекта - согласно эскизному проекту, этажность объекта составляет 3 этажа+технический этаж. В настоящее время строительно-монтажные работы по данному жилому комплексу приостановлены", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по результатам проверки в случае подтверждения нарушений будут приниматься административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений и приведение объекта в соответствие с разрешительной документацией.

Неисполнение требований предписания может повлечь за собой судебные разбирательства как на принудительное исполнение предписания, так и на частичный снос объекта", - добавили в акимате.


Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.

По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.

Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.

В частности, жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.

В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.

По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.

Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.

Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
 
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Теги:ПроверкаЖКАлматы

новости по теме

27.09.2024, 14:04 5756

Пятилетний план использования радиочастот разработало МЦРИАП

План на 2024-2029 годы будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - План перспективного использования радиочастот на 2024-2029 годы разработало Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

План поможет определить основные направления использования полос радиочастот действующими РЭС различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время, что особенно важно в условиях растущего спроса на новые технологии в области связи", - отметили в ведомстве.


Наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.

В МЦРИАП подчеркнули, что план будет соответствовать международным стандартам. Это облегчит интеграцию с глобальными системами и создаст коммерчески выгодные условия для развития сетей связи.

План является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране", - резюмировали в Минцифры.


Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.
 
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Теги:ПланМЦРИАПКазахстанрадиочастоты
27.09.2024, 13:28 7421

Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию

Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны и проведут практические стрельбы по морским целям
Корабли ВМС Казахстана вышли в сбор-поход по Каспию
Фото: Минобороны РК
Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дивизион разнородных кораблей Военно-морских сил РК вышел в сбор-поход по Каспию под руководством главнокомандующего ВМС генерала-майора Серика Бурамбаева, сообщает Минобороны.

В морских сборах задействованы ракетно-артиллерийские корабли "Мангыстау", "Сарыарка", "Орал", "Казахстан", минно-тральный корабль "Алатау" и гидрографическое судно "Жайык". В течение семи дней они совершат обход всех приграничных водных территорий казахстанского сектора Каспийского моря.

Минобороны РК

Военные моряки отработают вопросы организации противовоздушной, противокорабельной и противоминной обороны, а также маневрирования в составе однородных соединений. Корабли проведут практические стрельбы по морским целям с использованием корабельного вооружения", - сообщили в ведомстве.


Сбор-поход организован в соответствии с планом боевой подготовки Военно-морских сил.

Минобороны РК

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в регионе и повышение их готовности к выполнению поставленных задач. Сбор-поход является заключительным этапом проверки дивизиона за учебный период", - отметили в ведомстве.


Минобороны РК
 
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Теги:МинобороныКаспийСборыВМС
27.09.2024, 12:58 9131

Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане

Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина
Это подрыв обороноспособности государства - Минобороны об отмене срочной службы в Казахстане
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории, заявили в Министерства обороны на призыв отменить срочную воинскую службу.

Согласно статье 36 Конституции, защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", - подчеркнули в Минобороны.


Там напомнили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70 на 30.

Боевой потенциал страны обеспечивается в основном за счет контрактников. В то же время 30% - это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы: обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень. Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории", - заявили в ведомстве.


Там также пояснили, что вопросы обороны, в соответствии со статьей 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, не могут быть предметом петиции.

Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - резюмировали в Минобороны.


Ранее казахстанцы разместили на сайте epetition.kz две петиции - об отмене срочной воинской службы в Казахстане и повышении призывного возраста с 18 до 20 лет.
 
27.09.2024, 12:10 10231

Токаеву доложили о научно-исследовательских работах в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи   

Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта
Токаеву доложили о научно-исследовательских работах в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи
Фото: Акорда
Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе визита в Туркестанскую область доложили о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, сообщает пресс-служба главы государства.

Также глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Фото: Акорда

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
 
27.09.2024, 11:16 15236

Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе

Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего уведомления о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур
Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе
Фото: Depositphotos
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", - проинформировали в пресс-службе.


При этом подчеркивается, что граждане одной из сторон, которые намерены оставаться на территории другой стороны дольше, чем предусмотрено соглашением, либо заниматься трудовой деятельностью, обучением или предпринимательством, обязаны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства пребывания.

Соглашение вступит в силу через 30 календарных дней с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами необходимых внутригосударственных процедур", - добавили в МИД.


Ранее Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
 
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Теги:РКбезвизМорокко
27.09.2024, 11:11 12081

Серверы с персональными данными казахстанцев должны находиться в Казахстане

Соответствующий приказ подписали в МЦРИАП
Серверы с персональными данными казахстанцев должны находиться в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила осуществления собственником и оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных внесли изменения.

Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства.

В правила внесли новый пункт, касающийся местонахождения серверов, на которых хранятся персональные данные.

Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных согласно настоящим правилам", - говорится в тексте документа.


Приказ вступит в силу с 8 января 2025 года.

Напомним, в марте в Казахстане изменились правила защиты персональных данных. Позже в МЦРИАП рассказали, какие персональные данные будут размещать на госинформресурсах.

В этом году стало известно об утечке в Сеть персональных данных 2 млн казахстанцев. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

Сенатор Евгений Больгерт заявил, что доступ к персональным данным казахстанцев имеют более 1,5 млн операторов.
 
27.09.2024, 10:41 16846

В Казахстане образована комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов

В Казахстане образована комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра РК от 24 сентября образована республиканская комиссия по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов.

Образовать Республиканскую комиссию по контролю за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов в составе согласно приложению к настоящему распоряжению", - говорится в документе.


Республиканская комиссия будет информировать о проделанной работе администрацию президента Республики Казахстан ежеквартально до 2025 года.

В состав комиссии входят:

  • заместитель премьер-министра РК, курирующий вопросы земельных отношений, руководитель;
  • министр сельского хозяйства РК, заместитель руководителя;
  • председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ, секретарь;
  • заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (по согласованию);
  • вице-министр национальной экономики РК;
  • вице-министр сельского хозяйства РК;
  • вице-министр финансов РК;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК (по согласованию);
  • заместитель начальника департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
  • заместители акимов областей.
 
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Теги:Землякомиссияземельные участки
27.09.2024, 09:31 19411

Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность

Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность
Фото: Минводных ресурсов РК
Жезказган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кенгирское водохранилище в области Улытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению. До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации.

Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Улытау. Его объем - 319 млн кубометров.

Кенгирское водохранилище - основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

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