В Алматы рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - В Алматы медики рассказали о состоянии заболевших коронавирусом. Состояние одного из пациентов остается тяжелым, сообщили в пресс-службе акимата города.

В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 40 подтвержденных случаев, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Первый пациент 1995 года рождения - женщина, прилетевшая рейсом 21 марта рейсом Нью-Йорк - Москва - Алматы. Остальные, у кого выявили коронавирус, имели контакт с подтвержденным случаем КВИ. У всех пациентов состояние удовлетворительное в настоящий момент", - проинформировали медики о состоянии вновь выявленных пациентов.

В Городских клинических инфекционных больницах города на данный момент находятся 40 пациентов, из них двое детей.

Состояние 38 пациентов удовлетворительное, состояние 1 ребёнка также средней степени тяжести без ухудшений, у одного-состояние тяжелое, находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, за счет одышки. Напомним, что данный пациент 1956 года рождения, состояние его обусловлено наличием хронической обструктивной болезни легких", - рассказали медработники.

На сегодняшний день в провизорных госпиталях на карантине находятся 938 граждан, из них 56 детей. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы.

Сегодня, 26 марта, из Городской инфекционной больницы была выписана женщина, у которой был подтвержден COVID-19. Она была одной из первых в Казахстане, кто заразился коронавирусной инфекцией. Пациентка заразилась коронавирусом за рубежом - в одной из европейских стран", - проинформировали врачи.

Отмечается, что она получила полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало бессимптомно, противовирусную терапию женщина перенесла удовлетворительно. Осложнений на период лечения не было. Последние два контрольных анализа показали отрицательный результат на наличие коронавируса.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, Караганде - два случая, Шымкенте - два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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