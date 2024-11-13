В Алматы с начала года в ДТП погибло 66 человек

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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года зарегистрировано 26 498 ДТП, травмировано 3168 человек, погибло 66, в том числе 1 несовершеннолетний.





Об этом говорилось на координационном совете с участием руководителей правоохранительных и государственных органов Алматы по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в городе за два года, сообщает прокуратура города.





На заседании отмечена негативная статистика ДТП с пострадавшими, в том числе с участием несовершеннолетних.





Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, которым способствуют слабое освещение, отсутствие знаков и дорожного покрытия", - подчеркнули участники заседания.





Чтобы минимизировать такие факты прокуратура Алматы совместно с "Яндекс" и "2ГИС" внедрили в навигаторы карту особо аварийных участков и функцию голосового предупреждения водителей при приближении к ним.





По итогам совета уполномоченные органы получили ряд конкретных рекомендаций, направленных на снижение ДТП и соблюдение гражданами правил дорожного движения.