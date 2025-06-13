В Алматы в госсобственность вернули более 840 га земли в горной местности

В бюджет возвращены 1,3 млрд тенге, которые руководство спортивных клубов необоснованно тратило на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, - О наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявило Агентство по противодействию коррупции РК.





В прошлом году ведомство провело совместно с Министерством туризма и спорта внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.





Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, выводили средства через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов", - сообщили в Антикоре, комментируя итоги аудита.





По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточение контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации.





По результатам их рассмотрения в декабре 2024 г. и марте 2025 г. внесены поправки в ряд отраслевых правил. Теперь для получения финансирования от государства для футбольных профессиональных клубов действуют требования о наличии собственных подразделений детско-юношеского и молодежного футбола, молодежных команд, стадионов и сооружений для проведения занятий. Усилен контроль за учебно-тренировочными сборами, установлен лимит на их проведение", - отметили в ведомстве.





Также внесены дополнения в закон "О физической культуре и спорте", которые устанавливают лимит бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов, а также запрет на финансирование за счет бюджета спортсменов, не являющихся гражданами РК.





Финансирование профессионального спорта, в том числе футбольных клубов, сокращено на 6,7 млрд тенге (с 60,5 до 53,8 млрд).





В бюджет возвращено 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. Из-за неэффективного управления 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений", - уточнили в Антикоре





Принятые меры направлены на развитие отечественного спорта и спортивного потенциала подрастающего поколения.



