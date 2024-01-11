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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ведется строительство новой электроподстанции с охватом 200 тысяч жителей. В сентябре 2024 года планируется завершение строительства ПС "Туздыбастау" мощностью 80 МВТ. Об этом сообщили в акимате Алматы.





В городском акимате отметили, что для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением разработан проект схемы развития электрических сетей города Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года.





акимат Алматы





Она включает строительство и реконструкцию кабельных линий, трансформаторных подстанций, закрытых распределительных устройств. Разработка схемы электроснабжения Алматы и присоединенных территорий позволит ликвидировать имеющийся дефицит по подключению дополнительных электрических мощностей, обеспечить развитие города в соответствии с генеральным планом. После реализации проекта планируется повысить надежность электроснабжения потребителей вследствие уменьшения изношенных сетей", - сообщили в акимате.





акимат Алматы





По данным ведомства, протяженность электрических сетей по городу Алматы составляет 8,6 тысячи км, износ электросетей составляет 65%.





Как сообщалось ранее, в связи с высоким уровнем износа электросетей жители Алматы часто сталкиваются с плановыми аварийными отключениями энергоснабжения.





Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе заседания правительства в декабре 2022 года сообщил , что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве.





В августе президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул , что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер.





Напомним, в начале августа прошлого года в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль".



