16.01.2024, 19:05 44236
В Алматы за год проведено 1074 внеплановые проверки строительных объектов
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением градостроительного контроля Алматы в 2023 году в суды было направлено 174 иска за нарушения требований закона и строительных норм. Из них 81 удовлетворен, 93 на рассмотрении, сообщили в региональной службе коммуникаций города.
При этом на снос направлено 86 исков, положительные судебные решения вынесены по 41 иску, 45 находятся на рассмотрении. На исполнение предписания направлены 88 исков, из них судами удовлетворено 40 исков, остальные находятся на рассмотрении. В итоге работы по сносу проведены по 22 объектам.
В рамках контрольных функций в 2023 году управлением проведено 1074 внеплановых проверки, в частности на основании заявлений горожан, выявлено 1140 нарушений.
Выдано 634 предписания на устранение нарушений. За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций.
Напомним, в рамках проведенных внеплановых проверок за 2023 год управление контроля и качества городской среды города Астаны выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний на устранение допущенных нарушений.
В Алматы в 2023 году выявлено более тысячи нарушений в строительстве. Лишены строительных лицензий 8 компаний.
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17.01.2024, 17:22 11336
В Жамбылской области земли аффилированного с Болатом Назарбаевым рынка вернули государству
Фото: gov.kz
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Тараз. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков за № 81 и № 82 от 24.07.2007 года между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление суда вступило в законную силу.
Как пояснили в прокуратуре, в 2004 году ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".
При предоставлении участка нарушен его порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения, подлежащим особой охране, переданы под обслуживание рынка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году депутат заявил о земельных участках на сотни миллионов долларов, принадлежащих Болату Назарбаеву.
17.01.2024, 15:53 16526
Казахстан и Кыргызстан проведут переговоры по воде
Будут обсуждаться вопросы межвегетационного и вегетационного периода, а также соглашение по объему воды для Жамбылской области
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале этого года Республика Казахстан и Кыргызская Республика проведут переговоры по водным запасам, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Мы в начале февраля в Шымкенте встречаемся, будем обсуждать вопросы межвегетационного и вегетационного периода", - проинформировал министр.
По его словам, соглашение по объему воды, который будет получать Жамбылская область, планируется обсудить с кыргызской стороной в марте.
Нуржигитов отметил, что на гидротехнических сооружениях, которые используются для подачи воды в Казахстан, казахстанская сторона проводит ежегодные работы по техническому содержанию ирригационных систем и гидротехнических сооружений.
На это выделяется порядка 100 млн тенге ежегодно. На объектах двойного пользования Кыргызстан выделяет такие же деньги", - добавил министр.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.
В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.
Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.
Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
17.01.2024, 15:34 15601
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 19 января
Ерлан Кошанов подписал соответствующее распоряжение
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится в пятницу, 19 января, сообщили в пресс-службе мажилиса.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 19 января 2024 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития и определена тактика дальнейших действий. В течение первого квартала будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.
17.01.2024, 15:08 16721
Депутат о контроле за мобильными переводами: затронет не коррупционеров, а добросовестный бизнес
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аскар Садыков заявил, что в связи с введением тотального контроля за мобильными переводами финансовая нагрузка на бизнес вырастет почти на 9 процентов.
В своем запросе депутат обратил внимание на тот факт, что если ранее при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек, то теперь обороты, полученные через онлайн-переводы, считаются отдельно, а по пробитым кассовым чекам - отдельно.
Соответственно, предприниматель, работающий на упрощенном режиме налогообложения, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это значительные суммы для малого бизнеса - вместо 3% придется платить 6%", - отметил Садыков в депутатском запросе, озвученном на заседании мажилиса.
Еще одной проблемой депутат назвал комиссии банков за прием безналичных платежей через постерминалы, которые доходят до 2,8%.
В итоге финансовая нагрузка на предпринимателя вместо 3%, вырастает до 8,8%", - подчеркнул мажилисмен.
Он заявил, что, заставляя работать через постерминалы, "налоговые органы лоббируют интересы банков". Обещанная Нацбанком национальная платежная система так и не появилась.
В то же время заявления налоговиков о запрете приема наличных платежей нарушают требования закона "О платежах и платежных системах", согласно которому наличные и безналичные платежи являются равноправными. В этой связи принуждение предпринимателя к какой-либо конкретной форме оплаты является незаконным", - высказался Аскар Садыков.
Он обратил внимание, что, по заявлениям налоговиков, контролю подлежат 100 мобильных переводов от разных лиц. Но при этом не определена их сумма, "что позволит подвергать контролю любые, самые мелкие платежи по 100-200 тенге".
От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства. По большому счету введенный тотальный контроль за мобильными переводами никоим образом не затронет коррупционеров, а отразится на добросовестном малом предпринимательстве", - убежден депутат.
Он потребовал пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов с учетом интересов предпринимателей, населения и государства.
Ранее в Минфине разъяснили, какие мобильные переводы будут облагаться налогами.
17.01.2024, 11:45 25851
Развивать инфраструктуру для электромобилей будут в Казахстане
Соответствующие поправки одобрили в первом чтении в мажилисе
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующим им проектом, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
В рамках законопроекта вводятся новые понятия "гибридный автомобиль" и "электромобиль" для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне. Электромобили будут обеспечены специально отведенными местами для стоянки и парковки, а их собственники освобождены от оплаты за парковочные места. Кроме того, вводится понятие "электрозарядная станция", которое будет отнесено к объектам придорожного сервиса. Для них планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, а также резервировать территории в проекте детальной планировки, в том числе в жилой и общественной зонах", - говорится в информации.
В закон "О дорожном движении" предлагается внести норму о запрете водителям транспортных средств, не оснащенных электродвигателями, осуществлять парковку в местах, оборудованных электрозарядными станциями. За данное нарушение будет предусмотрена административная ответственность.
Принятие законопроекта позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций", - подытожили в мажилисе.
Дополнено 17.01.2024, 15.40
Казахстан рассматривает опыт соседних стран по вопросам использования электромобилей, сообщил замминистра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков.
К примеру, в России на 1200 квадратных метрах закрытого автопаркинга разрешается ставить и заряжать 10 автомобилей. При этом надо будет учесть требования безопасности и обеспечить паркинг водой, порошковыми огнетушителями, огнеупорными стенами. То есть, даже если десять заряжающихся машин загорятся, чтобы это не распространялось на другие авто. Ведь 1200 квадратных метров - это большая площадь", - рассказал замминистра по ЧС.
Также власти изучали опыт Китая и Турции. Китай, по словам спикера, уже 20 лет использует электромобили.
У них есть 144 стандарта рекомендательного характера и 3 стандарта обязательных", - подчеркнул Сыздыков.
В ближайшее время МЧС будет организовывать работу со всеми заинтересованными органами, возможен выезд в Китай для углубленного изучения темы использования электромобилей.
Напомним, МЧС разрабатывает требования к безопасному использованию зарядных станций для электромобилей. Сейчас выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена, также отсутствуют требования к их безопасной эксплуатации.
17.01.2024, 11:20 27401
Правила проектирования и строительства изменятся в Казахстане
Новый Строительный кодекс приняли в работу в мажилисе
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Профильный комитет мажилиса принял в работу проект Строительного кодекса, а также законопроект по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам депутата Нуртая Сабильянова, Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в 4 кодекса и 13 законов.
Он может заменить следующие законы:
- "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности";
- "Об индивидуальном жилищном строительстве";
- "О долевом участии в жилищном строительстве".
В частности, кодекс предусматривает внедрение:
- информационной системы e-Qurylys, которая позволит контролировать онлайн все этапы строительства;
- единого реестра разрешений в сфере строительства;
- общественного контроля архитектурно-строительной деятельности.
В новом законопроекте предусмотрено повышение качества строительства и увеличен гарантийный срок эксплуатации объектов с 2 до 5 лет. Он также регламентирует особенности проектирования в сейсмических зонах.
На сегодняшнем заседании мажилисмены также приняли в работу поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК", Водный кодекс, и 10 новых законопроектов. В том числе:
- законопроект по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства;
- законопроект по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм;
- законопроект по вопросам охраны и использования водных ресурсов и др.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили свыше 150 долгостроев на 2,44 трлн тенге.
В Алматы выявлено более пятидесяти случаев незаконного строительства в предгорьях.
Безграмотная уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
17.01.2024, 11:11 28116
В Казахстане выявили свыше 150 долгостроев на 2,44 трлн тенге
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Антикоррупционная служба выявила 156 долгостроев на сумму 2,44 трлн тенге.
Среди них - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чунджа и дом культуры в селе Жамбыл Райымбекского района Алматинской области. На их строительство ранее было выделено более 2,3 млрд тенге, но в эксплуатацию объекты так и не сдали", - сообщает телеканал "Хабар 24".
Также Антикоррупционная служба взяла под контроль не сданные в сроки строительные объекты в Атырауской области.
В поле зрения правоохранителей попал дом культуры в селе Сарытогай Махамбетского района. Начатое в 2017 году строительство не завершено до сих пор. На возведение объекта из бюджета выделяли 260 млн тенге. За невыполнение обязательств подрядчика оштрафовали, а работу должна завершить уже другая компания. И это не единичный случай в регионе", - информирует телеканал.
Отмечается, что всего в карту коррупционных рисков вошли восемь объектов, которые строятся за счет бюджетных средств.
Напомним, в Алматы в ноябре прошлого года начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы.
17.01.2024, 10:57 30176
Назначен заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК
Фото: Минобороны РК
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Аймашев Марат Максутович назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Марат Аймашев родился 31 августа 1974 года. Образование: Алматинское военно-воздушное училище (1995 год), Национальный университет обороны Казахстана (2008 год), факультет Военной академии Республики Беларусь (2014 год). Занимал руководящие должности в департаменте стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК. Генерал-майор Вооруженных сил РК.
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