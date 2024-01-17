В Алматы за год проведено 1074 внеплановые проверки строительных объектов

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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением градостроительного контроля Алматы в 2023 году в суды было направлено 174 иска за нарушения требований закона и строительных норм. Из них 81 удовлетворен, 93 на рассмотрении, сообщили в региональной службе коммуникаций города.





При этом на снос направлено 86 исков, положительные судебные решения вынесены по 41 иску, 45 находятся на рассмотрении. На исполнение предписания направлены 88 исков, из них судами удовлетворено 40 исков, остальные находятся на рассмотрении. В итоге работы по сносу проведены по 22 объектам.





В рамках контрольных функций в 2023 году управлением проведено 1074 внеплановых проверки, в частности на основании заявлений горожан, выявлено 1140 нарушений.





Выдано 634 предписания на устранение нарушений. За некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций.





Напомним , в рамках проведенных внеплановых проверок за 2023 год управление контроля и качества городской среды города Астаны выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний на устранение допущенных нарушений.



